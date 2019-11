Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 3 al 9 novembre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da domenica 3 a sabato 9 novembre: Taylor bacia Reese, Brooke furiosa

Il ritorno di Taylor continua a creare problemi nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 3 al 9 novembre. Scendendo nel dettaglio, Brooke appare intenzionata a far pagare alla sua rivale di sempre quanto fatto in passato. Ricordiamo che la Logan ha appena scoperto che a tentare di uccidere Bill è stata proprio Taylor, qualche mese fa. A bloccare la donna ci pensano Hope e Ridge. Intanto, Liam è sempre più convinto del fatto che la sua ex suocera possa essere una persona davvero pericolosa. Steffy, però, è disposta a tutto pur di salvare la madre. Nel frattempo, Taylor si avvicina in modo particolare al dottor Reese!

Domenica 3 novembre

Steffy è convinta che i suoi collaboratori, dopo il lavoro svolto per la sfilata, meritino un po’ di relax. Così, decide di organizzare un rinfresco, a cui prendono parte tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita dell’evento. Alla festa si presenta anche Taylor, la cui attenzione viene subito catturata dalla presenza di Reese Buckingham, il padre di Zoe.

Lunedì 4 novembre

Brooke si confronta con Ridge, a cui svela tutte le sue perplessità su Taylor. In particolare, la Logan non riesce a credere che il marito ancora non abbia compreso quanto la sua ex moglie possa essere pericolosa. Il Forrester, cercando di difendere la madre di sua figlia, sembra vacillare. Dopo di che, ripensa a quanto ha già sofferto Steffy, e sceglie di stare dalla loro parte.

Martedì 5 novembre

Taylor crolla e ha una crisi. Visibilmente turbata, si confida con Steffy e Ridge, che cercano di farla stare meglio. La donna, però, si sente come una donna fallita. Fuori controllo, si reca poi da Liam, a cui chiede di impedire a Brooke e Hope di denunciarla.

Mercoledì 6 novembre

Zoe non è per nulla contenta di vedere il padre interessato a Taylor. Infatti, la ragazza teme che l’uomo possa compromettere il suo lavoro. Intanto, Liam ha alcuni dubbi su Taylor e inizia a pensare che consegnarla alle forze dell’ordine sia la scelta giusta. Steffy continua a difendere la madre a spada tratta e chiede all’ex marito di fare lo stesso.

Giovedì 7 novembre

Brooke non ha intenzione di mantenere il segreto riguardante Taylor. La Logan vuole confessare il tutto a Katie e Donna, convinta che anche loro debbano sapere la verità su chi ha tentato di uccidere Bill. Hope, però, chiede alla madre di restare in silenzio, in quanto sa che se la notizia dovesse ancora girare Taylor finirebbe per pagare quanto fatto.

Venerdì 8 novembre

Taylor rivede il dottor Reese, con cui sembra avere una grande sintonia. Inaspettatamente, il medico la bacia. La madre di Steffy è sorpresa, ma comunque ricambia l’interesse dell’uomo, sebbene la cosa la spaventi.

Sabato 9 novembre

Zoe viene a sapere quanto accaduto tra Taylor e suo padre. Questa situazione la preoccupa, poiché sa che l’uomo combina sempre qualche guaio. La ragazza non vuole assolutamente avere problemi, soprattutto ora che si è riavvicinata a Xander.