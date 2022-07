Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 3 al 9 luglio 2022

Le anticipazioni della prossima settimana di Beautiful segnalano che Zoe confessa a Paris di essere preoccupata per la mancanza di notizie da parte di Quinn. E non ha torto a preoccuparsi. Infatti, la Fuller si risveglia nel letto di Carter, dopo aver trascorso con lui la notte. Entrambi sono sopraffatti dai sensi di colpa e giurano che non avranno più incontri intimi, in modo da evitare che le loro vite sentimentali e lavorative vengano stravolte. Ignara di ciò che sta accadendo, Zoe è convinta che Quinn abbia un ruolo rilevante nel suo ritorno di fiamma con Carter.

Dopo di che, la giovane Buckingham decide di aprire a loro il suo cuore. Quinn si confida con Shauna per la sofferenza che tra provando per via della crisi con Eric. Invece, Zoe tenta di convincere Carter a tornare con lei. Quest’ultimo non riesce, però, a non pensare alla notte di passione trascorsa con Quinn. Nel frattempo, Brooke e Ridge parlano con Eric dei suoi problemi matrimoniali. E proprio in quel momento la Fuller sta rivelando a Shauna che ha tradito il Forrester andando a letto con Carter.

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, la designer di gioielli dichiara di non vuole assolutamente che il suo matrimonio vada distrutto a causa della notte trascorsa con l’avvocato. Intanto, Eric torna a casa e becca le due amiche mentre parlano di qualcosa di importante. A questo punto, il patriarca della famiglia Forrester vuole delle spiegazioni, in quanto la conversazione l’ha decisamente insospettito.

Per proteggere ancora una volta la sua amica, Shauna mente e fa sapere a Eric che stavano solo parlando della notte in cui tentarono di distruggere il matrimonio di Brooke e Ridge. Va segnalato che i telespettatori americani, proprio in questi giorni, stanno assistendo all’importante svolta per Quinn e Carter!

Nelle puntate che andranno in onda da domenica 3 a sabato 9 luglio 2022 su Canale 5, Thomas e Ridge affrontano un discorso delicato con Douglas, tentando di rassicurarlo. Scendendo nel dettaglio, gli fanno sapere che la sua mamma Caroline, in Paradiso, farà da guida a Vinny.

Sempre con il sostegno di suo padre, Thomas chiede di nuovo a Baker di trovare il colpevole della morte del suo amico. Intanto, Liam non riesce più a tenere segreta la verità sull’incidente con Hope, la quale gli chiede di essere più presente nella loro vita familiare.

Lo Spencer è ormai consumato dai sensi di colpa per aver ucciso Vinny e così inizia a perdonare Thomas per tutto quello che è accaduto in passato.