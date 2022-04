Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 3 al 9 aprile

Cosa accade nel corso degli episodi in onda Canale 5 la prossima settimana: Ridge mette in guardia Carter, Steffy fa il test di paternità

Le anticipazioni settimanali di Beautiful fanno sapere che nelle prossime puntate italiane Ridge decide di intervenire per Carter. Intanto, continuano le tensioni per Steffy, Finn, Liam e Hope. Ma prima di tutto il pubblico di Canale 5 vedrà Zoe avere uno scontro con Paris, la quale le chiede di avere un comportamento più serio e rispettoso nei confronti di Carter. Ma la modella non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, vuole ancora sedurre Zende. Pertanto, la Buckingham si reca a casa sua, certa che sia solo. Qui il giovane Forrester le fa notare che è, appunto, fidanzata.

Ebbene Ridge nota l’attrazione che c’è tra i due. Decide, innanzitutto, di affrontare la stessa Zoe e subito dopo Paris. Il marito di Brooke teme che stia succedendo qualcosa tra Zoe e Zende alle spalle di Carter. Proprio quando Ridge chiede a Paris dove sia sua sorella, quest’ultima sta cercando di convincere Zende a trascorrere una notte insieme. Secondo le anticipazioni, il ragazzo rifiuta categoricamente, consapevole che lei abbia una relazione con Carter. Dunque, Zoe riceve un bel due di picche da Zende! In realtà, il giovane Forrester è interessato a Paris!

Ridge non ha alcuna intenzione di tollerare che i due possano flirtare di nascosto e così sceglie di dare a entrambi un ultimatum. Nel frattempo, ancora all’oscuro di tutto, Carter sogna il suo imminente matrimonio con Zoe. Ne parla anche con Donna, a cui rivela i suoi piani. Ed ecco che Zende finalmente confessa a Paris di provare un forte interesse per lei.

A questo punto, Zoe si ritrova come messa alle strette e inizia a fare pressioni su Carter affinché scelgano in fretta la data del loro matrimonio. Ridge, però, non riesce a nascondere questa situazione all’avvocato. Pertanto, racconta a Carter di aver visto Zoe flirtare con Zende. Non fidandosi per nulla della giovane Buckingham, il Forrester mette in guardia l’amico.

Nelle puntate italiane di Beautiful in onda da domenica 3 a sabato 9 aprile 2022, Bill continua a corteggiare Katie per riconquistarla. Invece, Steffy fa sapere a Liam e Finn che sta per eseguire il test di paternità. Insieme al medico si reca dalla ginecologa, per poi attendere il risultato. Hope decide di essere sincera con sua madre, a cui rivela cosa sta succedendo.

Nel dettaglio, informa Brooke che Liam l’ha tradita con Steffy, la quel ha scoperto intanto di essere incinta. Lo Spencer potrebbe essere il padre del bambino che la giovane stilista porta in grembo. Tutti insieme attendono con ansia di conoscere il risultato del test di paternità.