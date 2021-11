Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 29 novembre al 4 dicembre 2021

La prossima settimana rappresenta un punto di svolta per la trama di Beautiful. Le anticipazioni delle puntate italiane segnalano che Thomas dimostra di avere ancora qualche problema. Il manichino di Hope è sparito dalla Forrester Creations e Charlie indaga sulla questione. Il vigilante decide di interrogare anche Carter. Intanto, la giovane Logan parla con Thomas del cambiamento di Liam. Quest’ultimo ha riflettuto su ciò che è accaduto nell’ultimo periodo e si è convinto del fatto che deve lasciare libera Steffy di rifarsi una vita con Finn.

Thomas, il quale si dichiara ormai cambiato, sembra aver sviluppato nuovamente un’ossessione verso Hope. Liam fa compagnia a sua moglie, mentre è impegnata in ufficio fuori dall’orario lavorativo. La coppia si ritrova a parlare di Thomas. La figlia di Brooke ammette di essere sorpresa dal cambiamento del giovane Forrester. Ma suo marito non crede affatto che sia una persona migliore. Ebbene lo Spencer non ha assolutamente torto! Infatti, Thomas continua a mostrare segni di squilibrio mentale.

Scendendo nel dettaglio, ha delle allucinazioni, che lo portano a parlare con il manichino di Hope. Dello stesso avviso di Liam è Brooke. La moglie di Ridge cerca di mettere in guardia sua figlia, che invece è certa di poter tornare a lavorare al suo fianco. Con il passare del tempo, l’instabilità di Thomas peggiora.

Zoe accetta di andare a cenare nella casa nuova di Carter. L’avvocato è felice di poter trascorrere del tempo con lei e sogna una vita insieme. Successivamente, decide di fare un gran passo in avanti, confessandole di essere innamorato. A questo punto, le propone di iniziare una convivenza. Ma ecco che Zende chiede un confronto con la Buckingham.

Questo comunque non cambia la situazione e non danneggia la complicità che c’è tra Zoe e Carter. I due, infatti, trascorrono una notte insieme. L’avvocato è sempre più preso, tanto che non vede l’ora che lei si trasferisca a casa sua. Ottiene, però, una brutta delusione: Zoe non vuole fare passi azzardati e ammette di voler rifletterci un po’.

Dall’altra parte, anche Zende è deluso per aver perso un’occasione con Zoe, siccome il messaggio con cui le consigliava di non andare di fretta con Carter non è mai stato consegnato.

Wyatt e Florence parlano del complotto messo in atto da Quinn e Shauna per separare Brooke e Ridge. La Fuller prende parte alla conversazione e tenta di trovare delle giustificazioni di fronte agli attacchi di suo figlio.

Arrivano, intanto, buone notizie per i Bridge. Dopo aver superato la crisi, vengono a sapere da Carter che ancora sposati. Il tribunale non ha accettato le carte che avevano presentato Shauna e Quinn.