Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 29 maggio al 4 giugno 2022

Nel corso delle puntate italiane di Beautiful della prossima settimana, Douglas chiede a Hope perché Liam non viva più a casa loro. La figlia di Brooke rassicura il piccolo e tenta di spiegargli che, in questo momento, lei e suo marito hanno bisogno di stare separati. Intanto, alla Forrester Creations, Ridge e Brooke parlano della loro separazione. La Logan ammette di non riuscire ancora a fidarsi di Thomas e dei sentimenti morbosi che ha sempre provato per Hope.

Le anticipazioni settimanali rivelano che, proprio in quel momento, il giovane stilista passa davanti alla porta e ascolta di nascosto la conversazione. Sente così Brooke dire a suo padre che, secondo lei, è ancora ossessionato da Hope. Nonostante Ridge cerchi di tranquillizzarla sulla questione, la Logan continua ad avere i suoi dubbi e consiglia a Thomas di stare lontano da sua figlia ora che sta affrontando questa crisi con Liam.

Wyatt racconta al padre e al fratello di aver fatto la sua proposta di matrimonio a Florence, la quale ha accettato. Invece, Liam cerca di rassicurare entrambi sulla sua attuale situazione con Hope: ha buone speranze di riconciliarsi con lei. Intanto, Hope si confida con Paris, a cui parla della sua separazione con lo Spencer. Secondo le anticipazioni settimanali di Beautiful, Brooke continua ad attaccare Thomas.

Ridge prende le difese del figlio, il quale – una volta rimasti soli – si dice convinto del fatto che la Logan abbia sempre cercato di separarli. Nel frattempo, Flo cerca di far pace con Hope, che però appare sempre molto fredda quando si trova con lei. Wyatt mette in guardia il fratello, facendogli presente che Thomas potrebbe farsi avanti con sua moglie, sfruttando questa situazione.

Ma Liam non si sente nella posizione di poter chiedere a Hope di stare lontana dallo stilista. Ed ecco che riceve la visita di Brooke, nell’ufficio della Spencer Publications. Qui la Logan chiede a Liam di cercare in tutti i modi di riconquistare Hope il più presto possibile, in quanto potrebbe perderla per colpa di Thomas.

Poco dopo, la giovane Logan confessa a sua madre di non riuscire a dimenticare il tradimento di suo marito, sebbene lui le manchi molto. Liam, intanto, si trova con Bill. Quest’ultimo gli consiglia di trascorrere più tempo con sua moglie per recuperare il loro rapporto.

Sempre nel corso delle puntate italiane in onda da domenica 29 maggio a sabato 4 giugno 2022, Zoe prepara una trappola a Paris, con l’aiuto di Paris. Invece, Liam si riavvicina a Hope e scatta un bacio di riconciliazione.

La coppia finalmente si ritrova e decide di rimettere in piedi la famiglia. Intanto, Zoe è determinata a rovinare la serata che Paris e Zende hanno deciso di trascorrere insieme per conoscersi ancora meglio.