Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 29 agosto al 4 settembre

Cosa accade nelle puntate di Beautiful in onda da domenica 29 agosto a sabato 4 settembre 2021? Ridge rivela a Shauna di aver sentito Brooke parlare con Bill. Durante questa conversazione, la Logan ha dichiarato allo Spencer che lo amerà per sempre. Intanto, non sanno che Quinn sta incitando il padre di Liam a non cedere. Ormai è sicura che lui sia l’unico capace di cambiare le carte in tavola. Brooke, non sapendo cosa sta davvero accadendo, si reca da Ridge, ma trova Shauna nella stanza da letto.

Kate, invece, ascolta alla Spencer Publications una conversazione tra Bill e Quinn. Così, comprende che l’uomo ha detto a Brooke di amarla. A questo punto, la più piccola delle sorelle Logan chiede una spiegazione allo Spencer, che non riesce a darle le risposte che cerca. Anche Brooke cerca e pretende di avere delle spiegazioni da Ridge.

Ma in realtà è lei che dovrebbe spiegare il motivo per cui ha dichiarato a Bill che lo amerà per sempre. Il Forrester si sente nuovamente ferito da quello che ha ascoltato. Brooke, però, non crede che la loro storia d’amore possa finire e cerca di convincerlo a lottare insieme. Con queste parole, tenta di recuperare il loro rapporto.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Shauna attende di sapere come si evolve il confronto tra Brooke e Ridge, continuando a essere sostenuta da Quinn. Ed ecco che la Fulton affronta la Logan, a cui fa notare che è lei ora la moglie dello stilista e che, al contrario suo, non lo tradirà mai. Intanto, piangendo, Katie confessa a Bill che intende chiudere nuovamente la loro storia.

Dall’altra parte, Quinn è felice del risultato ottenuto dall’ultima sua mossa. Ridge ormai è deciso a lasciare Brooke, in quanto deluso. Pertanto, pensa di farsi consolare, ancora una volta, da Shauna. Bill conferma nuovamente a Brooke di amarla ancora. Così, cerca di convincerla a tornare insieme a lui. La Logan, però, gli consiglia di riflettere e di non agire di impulso.

Proprio mentre Brooke afferma che non dimenticherà mai i loro momenti insieme e gli fa notare che nella sua vita c’è Katie, quest’ultima li sorprende insieme. Shauna scherza con Ridge e insieme fanno un bagno in piscina. Dopo ciò, il Forrester le chiede del loro matrimonio, in quanto non ricorda nulla. Rimaste sole, Brooke e Quinn si scontrano di nuovo.

Nel frattempo, mentre Carter continua a corteggiare Zoe, Steffy non riesce a smettere di assumere gli antidolorifici.