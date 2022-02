Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 28 febbraio al 5 marzo 2022

Avviene una svolta per Liam e Steffy nelle puntate di Beautiful in onda da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo 2022 su Canale 5. Le anticipazioni segnalano che una chiamata cambia tutto. Liam è ancora devastato dai sensi di colpi per aver tradito Hope con Steffy. Il giovane Spencer è pronto a rivelare tutto a sua moglie, ma la stilista cerca di dissuaderlo. La figlia di Ridge è convinta che non risolverebbe nulla confessando alla Logan la loro notte di passione, anzi andrebbe a devastare gli equilibri che da tempo si sono formati tra loro. Proprio durante la loro conversazione, entra di sorpresa Hope. Quest’ultima, percependo un’aria tesa, chiede spiegazioni a entrambi su ciò che sta accadendo.

Intanto, Thomas è stato dimesso dall’ospedale e vive a casa di Brooke, come Ridge desiderava. La Logan, comunque, ha già fatto capire al ragazzo che continuerà a controllarlo, in quanto non si fida ancora pienamente di lui. Liam, come si era percepito, non reagisce bene alla presenza di Thomas. Questa situazione lo turba parecchio. Continua, così, a esserci molta tensione, sebbene sia ormai stato dimostrato che Thomas stava ultimamente agendo in modo negativo a causa dell’emorragia al cervello.

Come si può immaginare, Brooke e Liam continuano a non fidarsi di lui. Quando Hope sorprende suo marito e Steffy discutere, appare abbastanza perplessa. La giovane Forrester riesce a inventare una scusa e ad andare via in tempo. Liam, però, è sempre più tormentato, tanto che ormai è sul punto di confessare a sua moglie il tradimento. Ma attenzione, perché Steffy lo ferma dandogli per telefono una notizia davvero inaspettata!

Le anticipazioni settimanali di Beautiful rivelano che, intanto, Ridge si convince che Paris sia la persona adatta al posto vuoto che c’è nella fondazione Forrester. Pertanto, lo stilista decide di offrirle il lavoro. Quando Carter parla di questa situazione a Zoe, la quale si oppone. Invece, Wyatt e Florence si imbattono in Finn a casa di Steffy.

La coppia non aveva ancora conosciuto il medico – l’attore che lo interpreta presto diventerà papà per la seconda volta – e gli fanno il terzo grado. Entrambi si dicono entusiasti del fatto che il ragazzo faccia parte della vita di Steffy, visto che hanno una buona impressione di lui. Nel frattempo, Zoe non è per nulla contenta che Paris inizi a lavorare alla Forrester Creations. Il suo timore è che la sorella si intrometta nella sua vita.

Per tale motivo, supplica Carter di convincere Ridge a non assumerla. Tra mille dubbi, l’avvocato decide così di fare un passo indietro. Non sa, però, che ormai lo stilista ha già fatto la sua offerta di lavoro a Paris.