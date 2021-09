Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 27 settembre al 2 ottobre

Le anticipazioni della prossima settimana segnalano nuovi confronti e decisioni importanti per i protagonisti di Beautiful. In particolare, nel corso delle puntate che andranno in onda da lunedì 27 a sabato 2 ottobre 2021, Katie non riesce proprio a fidarsi di Quinn e ne parla con Eric, facendogli notare che coppia fantastica erano lui e Donna. Intanto, la Fuller non si ferma con i suoi loschi piani e rivela a Shauna di averne uno nuovo per separare definitivamente Brooke e Ridge. Quest’ultimo racconta a suo padre il motivo per cui il suo confronto con la Logan si è interrotto, ovvero a causa dell’arrivo di Quinn e Bill. Brooke, invece, ne parla con Katie e Donna, la quale vorrebbe che le prime due si riconciliassero.

Bill è molto confuso e confessa a Wyatt di amare sia Katie che Brooke. Il nuovo piano della Fuller viene svelato: tentare di convincere sia Shauna che Ridge a celebrare un altro matrimonio, questa volta a Los Angeles, davanti a tutta la famiglia. La madre di Wyatt è certa che in questo modo riuscirà a impedire a Brooke di tornare nella vita di Ridge. Per lei questo sarebbe un messaggio abbastanza chiaro. Quinn sa che così riuscirà a portare la Logan a rassegnarsi. Alla fine, il Forrester accetta.

Si reca poi da Brooke per dirle la novità. Ovviamente, la Logan appare profondamente sconvolta e lo implora di non farlo. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che, nel frattempo, Bill tenta di riconquistare Katie, perché ha compreso che è lei la donna della sua vita, sebbene sia attratto da Brooke. La situazione per Steffy non è delle migliori. La figlia di Ridge lotta contro i suoi problemi e chiama nuovamente Finn, affinché le prescriva altri antidolorifici.

Il dottore, però, non ha alcuna intenzione di farlo. Ma ecco che Thomas consegna a Steffy una scatola che le invia in regalo Vinny. Al suo interno vi è un tubetto di pillole. Intanto, Liam si reca da John Finnegan per avere delle risposte ad alcuni suoi dubbi. In particolare, è curioso di sapere se il suo interesse nei confronti di Steffy stia andando oltre.

Qualora fosse così sarebbe felice, ma vuole prima essere sicuro che Steffy non soffri ancora. Alla Forrester Creations, Carter continua a corteggiare Zoe. Entrambi sperano che la giovane stilista torni presto in azienda. Non soddisfatto, Liam parla con Thomas della situazione che sta vivendo Steffy e gli fa presente i suoi dubbi sul comportamento del dottor Finn.