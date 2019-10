Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 27 ottobre al 2 novembre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da domenica 27 ottobre a sabato 2 novembre:

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate che andranno in onda prossima settimana su Canale 5 annunciano nuovi e accesi scontri. In particolare, vedremo Taylor al centro della scena. Il suo ritorno ha ormai generato non pochi problemi a Los Angeles. Ma la situazione degenera quando Hope rivela a sua madre il grande segreto sulla donna e su Bill. Infatti, ricordiamo che qualche tempo fa Taylor ha tentato di uccidere lo Spencer sparandogli contro. Brooke, non appena viene a conoscenza della verità, decide di fare di tutto pur di fargliela pagare alla sua eterna rivale.

Domenica 27 ottobre

Taylor raggiunge Ridge, il quale è sempre pronto ad ascoltarla. La donna rivela al suo ex marito i suoi problemi: non riesce a superare il rancore che sente nei confronti di Brooke. Non solo, la madre di Steffy si scaglia contro Hope, ritenuta da lei l’unica responsabile della distruzione della famiglia della nipotina Kelly.

Lunedì 28 ottobre

Steffy appare sempre più preoccupata, poiché il segreto su sua madre Taylor è stato condiviso da Liam. Infatti, il giovane Spencer confessa a Hope quanto realmente accaduto in passato, ovvero che è stata Taylor a sparare a Bill. Il ragazzo ammette di fidarsi ciecamente di sua moglie ed è sicuro che non svelerebbe mai a nessuno il segreto. Invece, non è proprio così.

Martedì 29 ottobre

Hope rivela a Brooke il grande segreto su Taylor e Bill. La giovane Logan non mantiene così segreto quanto ha appena appreso da Liam, in quanto corre subito da sua madre a raccontarle il tutto. Chiaramente Brooke dimostra immediatamente tutta la sua preoccupazione. Dopo di che, si reca da Taylor e decide di affrontarla. Le anticipazioni annunciano l’ennesima lite tra le due eterne rivali della soap.

Mercoledì 30 ottobre

Hope, non tenendo in considerazione le ripercussioni su Liam e Steffy, non ci ha pensato due volte a raccontare alla madre la verità sul tentato omicidio di Bill, avvenuto in passato. Brooke e Taylor hanno, intanto, un acceso scontro, ma non mancano le conseguenze anche per Hope.

Giovedì 31 ottobre

Steffy è stanca dell’atteggiamento di Hope e, dopo aver saputo che Brooke ha scoperto la verità, appare davvero furiosa. Tra le due ragazze non manca così un’accesa discussione. Intanto, Pam continua a dare tutto il suo appoggio a Donna, la quale vuole riconquistare Eric. In particolare, le fa fare da modella per lui e Quinn appare fortemente gelosa.

Venerdì 1 novembre

Dopo la discussione con Brooke, Taylor implora quest’ultima di non denunciarla. Ma la Logan ha intenzione di farle pagare ciò che ha fatto. Pertanto, si reca da Bill, a cui chiede di procedere subito con una denuncia contro la madre di Steffy.

Sabato 2 novembre

A questo punto, Taylor teme di finire in prigione e corre da Ridge, il quale cerca di rassicurarla. Il Forrester le promette che non permetterà mai a nessuno di farle del male. Per lui, la famiglia, ha la priorità su tutto. Dunque, farà di tutto per proteggere sia Taylor che Steffy da altre sofferenze.