Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 26 giugno al 2 luglio 2022

Le anticipazioni settimanali di Beautiful delle puntate italiane segnalano che Quinn crede di aver perso Eric per sempre e ne parla con Carter. Donna approfitta di questa situazione per riavvicinarsi al Forrester. Zoe chiede nuovamente alla Fuller di andare a casa dell’avvocato per convincerlo a tornare con lei. La designer di gioielli accetta di aiutarla e così si reca nell’appartamento di Carter, il quale le apre la porta a torso nudo.

Tra i due è evidente che c’è una forte attrazione. Quinn e Carter si incontrano di nuovo, sempre per parlare di Zoe, e si riaccende tra loro una certa complicità. Nel frattempo, Paris tenta di mettere in guardia sua sorella sulla lealtà della Fuller. Pertanto, offre il suo aiuto per spingere l’avvocato a perdonarla. Zoe, però, crede di potersi fidare della madre di Wyatt. Ed ecco che tra Quinn e Carter scatta la scintilla e finiscono a letto insieme!

Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope fa sapere a Brooke che Liam può finalmente tornare a casa. Quest’ultimo, invece, corre da Bill per dargli questa bella notizia. Ma nell’ufficio della Spencer Publications trova Baker, il quale sta facendo domande sempre più insistenti sulla morte di Vinny. Arriva anche a chiedere a Liam se è stato lui a uccidere il ragazzo. Tenta così di fargli confessare di aver ucciso l’amico di Thomas.

Grazie a Bill, Liam riesce a non cedere. Successivamente, padre e figlio si confrontano a casa e il primo raccomanda al secondo di non rivelare nulla sulla morte di Vinny. Wyatt nota che c’è qualcosa che non va in Bill, ma non riesce comunque a scoprire cosa sta succedendo. Intanto, Brooke è felice che finalmente Hope potrà riunire la sua famiglia. Nonostante ciò, è consapevole che le ferite non guariscono in un lampo.

Liam torna a casa e ora si sente al sicuro, anche se confessa a Hope di aver vissuto il periodo più brutto della sua vita. La giovane Logan crede che si riferisca alla loro rottura dopo il tradimento con Steffy. Non sa che suo marito, invece, sta pensando alla morte di Vinny. Intanto, Brooke invita Thomas a mantenere le distanze da Hope, in quanto Liam è appena tornato a casa.

Il ragazzo, però, ribadisce ancora una volta di essere solo felice per loro. Hope vuole essere certa che lo Spencer sia sereno ora che è tornato. Lui tenta di convincerla di non avere rimpianti, poiché è sicuro che il suo posto è al suo fianco.