Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 25 al 31 luglio 2021

Nei prossimi episodi in onda in Italia, sia Sally che Steffy – per motivi diversi – finiscono in ospedale

Le puntate che andranno in onda da domenica 25 a sabato 31 luglio 2021 segnano importanti svolte nella trama di Beautiful. In particolare, le anticipazioni segnalano che Sally cerca di portare a termine il suo folle piano, trascorrendo la notte insieme a Wyatt, con lo scopo di restare incinta. Flo, legata a un termosifone, sa ogni cosa e non può fare nulla per fuggire. Mentre lei viene tenuta prigioniera dalla dottoressa Escobar, la giovane Spectra tenta di sedurre Wyatt.

Per fortuna, Flo riesce a inviare dei messaggi di aiuto scritti sulla biancheria intima di Sally. Quando li legge, lo Spencer chiede a quest’ultima delle spiegazioni. Wyatt finalmente raggiungere la sua Flo, la quale gli confessa ogni cosa. Sally e la dottoressa Escobar si ritrovano a dover confermare quello che è accaduto.

In particolare, la stilista decide di dare delle spiegazioni sul piano che ha messo in atto, per fargli capire che ha fatto tutto per l’amore che prova nei suoi confronti. Sally cerca poi di difendersi dalle accuse di Flo e Wyatt, facendo notare che amare troppo fa compiere gesti sbagliati. Non crede, però, di meritare il carcere. Urla poi il suo amore allo Spencer e perde i sensi.

La dottoressa Escobar, Flo e Wyatt la soccorrono e la trasportano in ospedale. Qui scoprono che ha avuto un attacco di panico. Quando è di nuovo in grado di parlare, Sally chiede scusa per tutte le bugie che ha raccontato.

Steffy si trova in ospedale priva di sensi, dopo aver subito l’incidente in moto. Lo scontro in strada è avvenuto con l’auto guidata da Bill. Ridge e Brooke, ignari di quanto realmente accaduto, corrono intanto in ospedale.

Lo Spencer, fuori dalla struttura, appare visibilmente scosso. Si trovava sul luogo dell’incidente e confessa a Ridge di essere stato lui a investire la moto di Steffy, in quanto non è riuscito a evitarla.

Il Forrester accusa il suo rivale di aver investito Steffy di proposito e dimostra di essere davvero furioso. Intanto, la giovane Forrester si sveglia dolorante. Ridge e il dottor Finnegan tentano di aiutarla ad alleviare i forti dolori. Questo per Steffy rappresenta l’inizio di un incubo.

Intanto, il detective Sanchez interroga Bill, arrivando alla conclusione che si è trattato solo di un incidente stradale. Steffy continua a essere ricoverata in ospedale, dopo l’incidente che ha avuto con lo Spencer.

Brooke, Ridge, Bill e Liam ricevono rassicurazioni dal dottor Finnegan, il quale fa sapere loro che la stilista ha delle costole fratturate, ma si riprenderà presto.