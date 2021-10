Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 25 al 30 ottobre 2021

A Los Angeles, nelle puntate di Beautiful in onda da lunedì 25 a sabato 30 ottobre 2021, i protagonisti prendono delle decisioni importanti. Hope parla con Thomas di quanto accaduto a Steffy. Quest’ultima, dopo aver perso completamente la ragione, ha minacciato tutti con un coltello. Al suo fianco ora ci sono Liam, Ridge e Finn che tentano di convincerla a farsi curare. Thomas ammette, intanto, di essersi reso conto, nei giorni passati, che qualcosa in sua sorella non andava. Anche lui vorrebbe stare accanto a lei, ma Hope lo convince a non raggiungerla. Ed ecco che finalmente Steffy prende la decisione giusta, quella di farsi curare. Capisce che ha davvero bisogno di aiuto.

A Los Angeles, come sempre, non mancano i colpi di scena legati alla storia di Ridge e Brooke. Quinn continua a fare pressioni su Shauna, affinché organizzi subito un altro matrimonio con il Forrester. La designer di gioielli è ancora pronta a tutto pur di separare Ridge e Brooke, ma ovviamente ha bisogno di un qualcosa di davvero forte per poter arrivare a raggiungere il suo obbiettivo. E le nozze in casa Forrester rappresentano la mossa giusta per separarli definitivamente e permettere alla sua amica Shauna di avere la vita che sogna.

Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana annunciano che Ridge si convince a celebrare questo secondo matrimonio con la Fulton, in presenza della sua famiglia. Lo stilista prima, però, decide di essere lui stesso a rivelare la notizia a Brooke. E mentre viene nominato nuovo direttore operativo della Forrester Creations, Carter si ritrova a dover celebrare questo nuovo matrimonio di Ridge e Shauna a casa di Eric.

L’avvocato tenta di convincere lo stilista a non sposare Shauna, ma sembra non riuscire nel suo intento. Nel frattempo, Quinn affronta nuovamente Brooke e le fa notare che ormai è fuori dalla famiglia Forrester. Detto ciò, la Fuller si dice certa del fatto che per Ridge e Shauna celebrare un matrimonio in casa di Eric ha un importante valore.

Dall’altra parte, proprio il patriarca della famiglia Forrester tenta di evitare che suo figlio commetta questo grave errore. Eric tifa ormai da anni per la coppia Ridge-Brooke. Sa che lo stilista non riuscirà mai ad allontanarsi definitivamente dalla Logan, ma un matrimonio con Shauna potrebbe distruggere ogni cosa.

La situazione non si evolve come vorrebbe Quinn. Infatti, ben presto, tutta la verità viene a galla e per Eric la delusione è grandissima. Bisogna, però, attendere qualche giorno in più prima che ciò avvenga.