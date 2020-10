Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 24 al 30 ottobre 2020

Nuovo dramma per i Logan e i Forrester: dopo la verità sulla piccola Beth Hope e Brooke finiscono nei guai per colpa di Thomas. Nel frattempo Flo Fulton, la complice di Reese, viene finalmente arrestata.

Non c’è pace a Beautiful per la povera Hope Logan. Dopo aver riabbracciato la figlia Beth – finita per un lungo periodo a casa di Steffy, che l’ha adottata inconsapevolmente – la giovane imprenditrice deve fare i conti con la follia del marito Thomas. Quest’ultimo non vuole separarsi da Hope e torna così a Los Angeles per un chiarimento faccia a faccia.

Quando Thomas scopre che Hope si trova nella casa sulla scogliera con Brooke, che la sta aiutando a raccogliere gli effetti personali di Beth, la raggiunge e irrompe come una furia gridando che loro due sono destinati a stare insieme per sempre.

Thomas afferra Hope per un braccio, lei si divincola e fugge fuori di casa, ma lui le è di nuovo addosso. Un chiarimento dove non manca la violenza ma ad avere questa volta la peggio è Thomas, che finisce in coma a causa di Brooke, che lo spinge accidentalmente giù dalla scogliera.

Ridge, che è molto legato al suo primogenito, assiste impotente alla scena. Una svolta che manda così in crisi il matrimonio tra Brooke e Ridge mentre la polizia continua ad indagare sul passato di Thomas. Lo stilista viene portato in ospedale e le sue condizioni appaiono subito molto gravi.

Sabato 24 ottobre

Hope ha deciso di chiedere l’annullamento del matrimonio perché considera Thomas responsabile del suo dramma al pari di Reese Buckhingham. Brooke è in ansia: teme che Thomas possa perdere del tutto la sua lucidità mentale.

Domenica 25 ottobre

Thomas e Hope si rivedono a casa di Steffy. Hope respinge Thomas e scappa. Brooke, senza volerlo, spinge Thomas giù dalla scogliera e si teme il peggio. Ridge assiste impotente a tutta la scena.

Lunedì 26 ottobre

Mentre i medici fanno accertamenti sulle condizioni di Thomas, recuperato vivo dalla scogliera, Wyatt, Bill e Justin fanno congetture sulla dinamica dell’incidente. Non capiscono come sia stato possibile per Forrester quella caduta.

Martedì 27 ottobre

Bill, Justin, Wyatt e Katie continuano a discutere della terribile caduta di Thomas dalla scogliera, provocata accidentalmente da Brooke. Nessuno riesce a credere che la Logan possa aver agito intenzionalmente.

Mercoledì 28 ottobre

Ridge chiede a Hope se si sentisse minacciata da Thomas ma lei nega: lo stilista voleva soltanto chiedere scusa. Thomas è in ospedale, ancora privo di coscienza.

Giovedì 29 ottobre

Dopo aver parlato con la figlia Flo in prigione, Shauna decide di rivolgersi a Quinn per assumere un bravo avvocato per la figlia. Shauna è convinta che Flo sia stata ricattata e messa alle strette.

Venerdì 30 ottobre

Brooke e Ridge continuano a discutere dell’incidente di Thomas: i due non riescono a trovare un punto di incontro e sono più che mai distanti. Brooke sostiene che la caduta sia stata accidentale e sembra in ansia.