Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 24 al 30 novembre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da domenica 24 a sabato 30 novembre: sorprese e importanti annunci

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, vedremo Hope e Liam prendere una decisione importante sulla bambina che sta per nascere. Non solo, il giovane Spencer fa una romantica proposta a sua moglie. Qualcosa, però, riesce a cambiare i loro piano. Nel frattempo, tutti i protagonisti sono uniti per trascorrere la festa di Natale a casa di Eric. Proprio qui ricevono una speciale sorpresa. Un personaggio torna in scena per riunirsi ai suoi cari. Intanto, Zoe si mostra sempre più combattuta per le presunte intenzioni del padre.

Domenica 24 novembre

Il dottor Reese nasconde un lato abbastanza oscuro. Infatti, l’uomo sembra essere invischiato in qualcosa di losco. Intanto, Liam e Hope si concentrano sulla bambina che sta per nascere. La coppia sceglie finalmente il nome: la primogenita della Logan si chiamerà Beth.

Lunedì 25 novembre

Tutti sono riuniti all’interno della villa dei Forrester per festeggiare il Natale, come ogni anno. Alla festa vengono invitati anche Zoe, Xander, Julius e Vivienne. Ad attenderli c’è una bellissima sorpresa: in casa di Eric arriva Bridget.

Martedì 26 novembre

Pam e Charlie preparano insieme la cena per tutti gli invitati e ovviamente non mancano i colpi di scena. L’intervento di Donna riesce fortunatamente a non mandare a rotoli la festa di Natale. Nel frattempo, Hope sorprende la sua famiglia con un annuncio molto importante.

Mercoledì 27 novembre

Durante la festa di Natale, le famiglie Forrester, Logan e Spencer seppelliscono per il momento l’ascia di guerra. Infatti, tutti loro si riuniscono per trascorrere insieme questa festività. In casa di Eric si avverte un’atmosfera di serenità e gioia. Sembrano carichi di buoni propositi i presenti, che si scambiano tra loro gli auguri di buon Natale.

Giovedì 28 novembre

Hope e Liam discutono insieme su come cambierà la loro vita dopo la nascita di Beth. Entrambi sono al settimo cielo e non vedono l’ora di stringere tra le braccia la bambina. A questo punto, lo Spencer fa una romantica proposta a Hope: affrontare insieme un breve viaggio prima dell’arrivo della piccola, al fine di assaporare un’ultima vacanza da genitori senza figli.

Venerdì 29 novembre

Steffy vorrebbe che Beth, figlia di Hope e Liam, crescesse a fianco a Kelly. La giovane Forrester ci tiene molto al fatto che sua figlia abbia una sorella su cui contare, proprio come lei ha potuto fare con Phoebe. Nonostante ciò, Hope continua a non avere alcuna intenzione di far crescere Beth vicino a Taylor, da lei ritenuta una persona instabile mentalmente. Pertanto, Steffy decide di ricorrere all’adozione.

Sabato 30 novembre

Zoe si mostra sempre più sospettosa nei confronti di suo padre. La giovane modella è convinta che l’uomo sia giunto a Los Angeles per motivi non legati al lavoro. Infatti, ritiene che stia tramando qualcosa. Mentre Hope e Liam stanno per partire per il loro romantico viaggio, una telefonata cambia i loro piani.