Puntate Beautiful, la figlia di Steffy e Liam sta male: Hope parte da sola

Beautiful puntate italiane, la figlia di Steffy e Liam si sente male: lo Spencer lascia Hope per raggiungere Kelly

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, vedremo Hope fare una sorpresa a Liam. La Logan organizza per suo marito un piccola luna di miele a Catalina Island. Ha già prenotato l’elicottero e l’hotel, ma ecco che accade qualcosa di inaspettato. Steffy chiama Liam e lo informa che la loro bambina sta male a causa della febbre. A questo punto, Hope chiede allo Spencer di raggiungere subito sua figlia. La Logan è certa che si incontreranno in aeroporto e riusciranno a partire insieme per questa piccola vacanza. Liam corre subito da Steffy, che intanto si è diretta dal dottore per capire cosa sta accadendo a Kelly. La piccola sta male e i due genitori appaiono chiaramente preoccupati. Nel frattempo, all’aeroporto Hope si rende conto che dovrà partire da sola per Catalina Island e che Liam la raggiungerà direttamente lì. Pertanto, vedremo la Logan in dolce attesa prendere da sola l’elicottero, mentre lo Spencer è impegnato ad attendere l’esito della visita di Kelly.

Anticipazioni Beautiful: Hope parte da sola per Catalina Island

Fortunatamente, il dottore dà buone notizie a Steffy e Liam. Scendendo nel dettaglio, i due genitori vengono informati che la loro bambina ha un virus che a breve passerà. La Forrester ringrazia l’ex marito per esserle stata accanto e lui le assicura che sarà sempre al loro fianco. Il Dr. Andrews consiglia ai due di somministrare molti liquidi a Kelly e di riportarla in ambulatorio se ci dovessero essere problemi. Ora Liam si prepara a raggiungere Hope a Catalina Island, ma quando arriva in aeroporto scopre che ci sarà qualche piccolo ritardo a causa dei forti venti. Chiaramente lo Spencer si preoccupa immediatamente per la moglie, che in dolce attesa è sola ad aspettarlo.

Hope raggiunge Catalina Island, il maltempo trattiene ancora Liam

Hope arriva a Catalina Island da sola, poiché Liam è rimasto al fianco di Kelly e Steffy. Ora che lo Spencer è pronto a raggiungere la moglie si ritrova a dover attendere ancora qualche tempo prima di prendere l’elicottero. La Logan, intanto, arriva in hotel ed ecco che proprio qui inizia ad avere le contrazioni!