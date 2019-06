Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 24 al 28 giugno 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 24 venerdì 28 giugno 2019

Nel corso delle puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 la prossima settimana, al centro della scena vedremo la causa sulla custodia di Will. Bill si ritrova a dover affrontare una situazione davvero inaspettata, ma fortunatamente può contare sull’appoggio di Brooke. Infatti, la Logan cerca di sostenerlo, tanto che tra loro c’è un riavvicinamento. Intanto, alla Forrester Creations Ridge fa un annuncio che non viene preso bene dalla moglie. Il padre di Steffy è intenzionato a ridimensionare l’azienda, eliminando una delle linee di intimo. Sembra proprio che stia per nascere una nuova guerra tra Steffy e Hope, le quali hanno finalmente ritrovato la pace. Nel frattempo, la giovane Logan si ritrova ad affrontare momenti di sconforto durante la sua visita, ma poco dopo riceve una bellissima notizia. Non mancano, dunque, anche questa settimana, i colpi di scena.

Lunedì 24 giugno

Thorne cerca di rassicurare Katie, promettendole che la sosterrà nella causa sulla custodia di Will. Intanto, durante l’ecografia di Hope non si riesce a rilevare il battito del cuore del bambino.

Martedì 25 giugno

Steffy è sempre più convinta che quella con Hope e Liam dovrà essere una grande famiglia, al fine di evitare accesi scontri che potrebbero danneggiare i loro figli. Nel frattempo, il medico finalmente rassicura la Logan che la sua gravidanza non è a rischio. Katie è pronta a portare avanti la sua battaglia legale per avere la custodia esclusiva di Will.

Mercoledì 26 giugno

Ridge. durante una riunione alla Forrester Creations, annuncia che l’azienda verrà ridimensionata, con lo scopo di affrontare le difficoltà economiche. Pertanto, lo stilista dichiara di essere costretto a scegliere di eliminare una delle linee di intimo, tra la Hope for the Future e la Intimates di Steffy.

Giovedì 27 giugno

Brooke è contraria alla decisione presa da Ridge, con cui discute animatamente. La Logan teme che sua figlia possa essere penalizzata all’interno della Forrester Creations, convinta che suo marito scelga di tenere la linea Intimates di Steffy. Il Forrester, però, assicura di non essere ancora riuscito a prendere una decisione in merito.

Venerdì 29 giuno

Ridge deve prendere una decisione: una tra le due linee di intimo deve essere eliminata. A discapito dell’altra, solo una riuscirà a ottenere il suo favore.