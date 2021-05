Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 23 al 29 maggio 2021

Nel corso delle puntate italiane di Beautiful, che andranno in onda da domenica 23 a sabato 29 maggio 2021, un’importante verità esce finalmente fuori. Sebbene sia titubante, Zoe accetta la proposta di matrimonio di Thomas. Le nozze verranno celebrate molto presto e così il giovane stilista fa sapere sia a Douglas che a Hope cos’è appena accaduto. Il bambino, come lui immagina, non reagisce bene. Thomas dimostra di essere sorpreso da questa sua reazione, ma in realtà è proprio quello che voleva. A questo punto, Hope chiede al Forrester di rimandare il matrimonio con Zoe, convinta che bisognerebbe prima preparare Douglas a quello che sta per accadere.

Liam e Steffy giocano insieme a Kelly e Beth. Il primo, però, ammette che sta soffrendo per la sua separazione da Hope e spera che prima o poi la famiglia si riunisca. Intanto, Thomas sembra non voler dare peso alla richiesta della Logan e annuncia il matrimonio, destabilizzando ancora di più Douglas. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che tutto questo fa parte del subdolo piano di Thomas, il quale vorrebbe che suo figlio supplicasse Hope a sposarlo prima che lo faccia con Zoe. Liam e Steffy hanno dei sospetti al riguardo: entrambi intuiscono il piano dello stilista.

Entra in gioco anche Carter, che tenta di mettere in guardia Zoe sulle intenzioni di Thomas. Ma ecco che arriva il colpo di scena: finalmente Steffy rivela a Liam che il bacio che gli ha dato e che ha causato la sua rottura con Hope faceva parte di un piano di Thomas. Ovviamente, la figlia di Ridge è costretta a confessare allo Spencer che è stata complice dello stratagemma di suo fratello. Nel frattempo, Hope continua a discutere con Thomas sul matrimonio.

Quando la Logan si assenta, il Forrester spiega al piccolo Douglas che l’unico modo per evitare che lui sposi Zoe è che Hope accetti di diventare sua moglie. Così spinge il bambino a convincere la Logan a compiere questo passo. Steffy non ha intenzione di tornare insieme a Liam sotto l’inganno, sebbene riconosca che quel bacio ha voluto realmente darglielo. Sul posto arriva Hope e la Forrester rivela anche a lei la verità dei fatti. Ora la Logan sa che Liam che la ama e che il bacio che ha dato a Steffy faceva parte del piano di Thomas. Hope usa questa notizia per smascherare finalmente il Forrester!

Flo spiega a sua madre il motivo per cui lei e Wyatt vorrebbero vedere Sally felice gli ultimi giorni della sua vita. Inoltre, Shauna parla con la figlia dell’interesse che nutre nei confronti di Ridge. Quest’ultimo, invece, fa sapere a Brooke che Thomas sta per sposare Zoe. La Logan non appare per nulla felice di fronte a questa notizia, in quanto è sempre più sicura che si tratti di una tattica.