Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 22 al 28 settembre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da domenica 22 a sabato 28 settembre 2019:

Nel corso delle puntate di Beautiful in onda prossima settimana vedremo Bill in gravissime condizioni. Lo scontro con Ridge degenera al punto tale che finisce in ospedale. Ovviamente il Forrester finisce subito sotto accusa. I presenti non possono non prendersela con Ridge, il quale però cerca di giustificarsi. Bill finisce in coma e al suo fianco ci sono i suoi figli Wyatt e Liam. I due ragazzi si ritrovano a vivere momenti di grande sconforto, durante i quali si lasciano andare a commoventi confessioni. Nel frattempo, continuano gli scontri tra le due nuove rivali, Pam e Quinn.

Domenica 22 settembre

Si scatena una violenta lite tra Bill e Ridge. Il Forrester ha scelto di affrontare il suo nemico dopo aver scoperto del suo corteggiamento nei confronti di Brooke. Ma la situazione degenera e si accende la rissa tra i due rivali. Improvvisamente lo Spencer si sbilancia, cadendo dal balcone. Fin da subito, si capisce che le sue condizioni sono abbastanza gravi.

Lunedì 23 settembre

Brooke e Katie sanno che Ridge e Bill si stanno confrontando, ma non sanno ancora che tra loro si è accesso un violento scontro. Le due sorelle riflettono e sperano che possano finalmente seppellire l’ascia di guerra. Intanto, Liam e Hope hanno scoperto che sono in attesa di una femminuccia.

Martedì 24 settembre

A seguito dello scontro con Ridge, Bill è caduto dal balcone. Il Forrester e suo fratello Thorne chiamano subito i soccorsi e il capo della Spencer Publications viene trasportato con urgenza in ospedale. Brooke scopre quanto accaduto e si scaglia contro Ridge.

Mercoledì 25 settembre

Dopo essere caduto dal balcone, Bill è in coma. Tutti i suoi cari si trovano in ospedale e i suoi figli Wyatt e Liam appaiono fortemente provati. I due si recano poi da Ridge, a cui chiedono spiegazioni su quanto accaduto. Il Forrester, accusato, cerca di trovare una giustificazione.

Giovedì 26 settembre

Vengono aperte le indagini e a gestirle è il detective Sanchez. Quest’ultimo si reca in ospedale, per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, Liam e Wyatt si alternano al capezzale di Bill. Nonostante lo Spencer sia Incosciente, i due sentono di dovergli confessare tutto ciò che provano.

Venerdì 27 settembre

Quinn non esprime parole molto carine nei confronti di Pam. Infatti, la donna consiglia a Charlie di non sposarla perché la considera una squilibrata. La sorella di Stephanie ascolta tutto e appare subito furiosa. Il suo amato cerca di tranquillizzarla e di ridimensionare quanto accaduto.

Sabato 28 settembre

Un altro diverbio tra Pam e Quinn, che litigano per il ritratto di Stephanie. Eric assiste alla discussione e cerca di fare ragionare entrambe. A questo punto, Pam confessa al Forrester quanto realmente accaduto.