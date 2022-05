Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 22 al 28 maggio 2022

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful continuano i problemi per una coppia, mentre un’altra decide di convolare a nozze. In particolare, le anticipazioni settimanali annunciano grandi novità per Florence. Ma prima, Brooke cerca di convincere sua figlia a perdonare Liam e a salvare il loro matrimonio. I due finalmente si incontrano e Hope ammette di non riuscire a togliersi dalla testa il suo tradimento. Esprime tutto il suo dolore, ma confessa comunque di voler provare ad andare avanti.

Intanto, le loro famiglie sono preoccupate per il loro futuro e sperano che tutta questa situazione non distrugga la loro storia d’amore. In particolare, Wyatt dimostra di essere molto dispiaciuto per ciò che sta accadendo al fratello. Anche Brooke, Katie e Donna parlano della crisi che stanno vivendo Liam e Hope. Le tre sorelle Logan sperano che possano risolvere i loro problemi. Al contrario, Steffy e Finn si godono questo momento di felicità dopo aver scoperto la verità sul risultato del test di paternità.

Florence inizia il suo nuovo lavoro alla Forrester Creations e Shauna è fiera di lei. Va così a trovarla e insieme vengono chiamate dalle sorelle Logan, le quali danno loro une bella notizia. Ebbene, hanno deciso di dare il nome di famiglia a Flo, in quanto è figlia del loro defunto fratello Storm. Nel corso delle puntate italiane di Beautiful in onda da domenica 22 a sabato 28 maggio 2022, Wyatt finalmente confessa il suo grande amore a Florence e le fa presente la sua volontà di chiederla in sposa. Intanto Brooke, Katie e Donna hanno fatto preparare i documenti necessari affinché la nipote diventi ufficialmente una Logan.

Ovviamente, Shauna approva che sua figlia entri in modo ufficiale a far parte della loro famiglia. Invece, Wyatt parla con Liam della proposta di matrimonio che vorrebbe fare a Flo. Finalmente decide di chiederle di diventare sua moglie e, ovviamente, lei accetta felice! Nel frattempo, Brooke e Ridge si godono un momento di serenità, sebbene lei sia preoccupata per Hope. Non potendo intervenire per aiutarla, ora vuole solo pensare a se stessa e alla sua vita con il Forrester.

Quinn decide di invitare Shauna a casa sua per consolidare il loro rapporto di amicizia ritrovata. Lo fa di fronte a Eric, il quale è felice di vedere sua moglie voltare pagina dopo quanto accaduto in passato. Quando il patriarca della famiglia Forrester va via, Quinn e Shauna riflettono sulla relazione dei loro figli e sul fatto che Florence sta per diventare ufficialmente una Logan.