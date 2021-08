Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 22 al 28 agosto 2021

By

Cosa accade nei prossimi episodi: Quinn mette in atto la sua ultima mossa per riportare Ridge tra le braccia di Shauna ed eliminare definitivamente Brooke; intanto, Steffy continua ad assumere antidolorifici molto forti

Nuovi problemi per i protagonisti di Beautiful nelle prossime puntate italiane, in onda da domenica 22 a sabato 28 agosto 2021. Le anticipazioni rivelano che Shauna racconta a sua figlia Flo che lei e Ridge si sono sposati a Las Vegas. Ma, consapevole del fatto che potrebbe non riuscire a mantenere il segreto, non le rivela tutta la verità su quanto accaduto quella notte.

Intanto, Ridge si ritrova ad affrontare la rabbia di Brooke. Alla fine, i due si promettono amore eterno. Infatti, la Logan lo perdona e gli chiede di annullare il matrimonio con Shauna. Il Forrester è felice di tornare finalmente al suo fianco, sebbene non riesca a dimenticare il famoso bacio che c’è stato tra lei e Bill. Eric fa poi sapere a Quinn e Shauna che Ridge sta chiedendo a Brooke di perdonarlo.

Ora le due amiche vedono tutti i loro piani andare in fumo. A questo punto, la Fuller decide di mettere in atto l’ultima mossa, coinvolgendo Bill, il quale è l’unico che potrebbe nuovamente causare problemi. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Quinn riesce nel suo intento, ovvero convince lo Spencer che questo è il momento giusto per riprendersi Brooke.

Spera, così, che Ridge possa tornare tra le braccia di Shauna. Invece, Eric tenta di far capire alla Fulton che non potrà mai essere la donna di suo figlio. Il piano di Quinn sembra convincere la sua amica. Ed ecco che Bill si reca da Brooke senza alcun preavviso e le dichiara ancora il suo amico. Entrambi non sanno che Ridge li sta ascoltando.

Quest’ultimo sente solo una parte del discorso di Brooke, ovvero quella in cui ammette che lo amerà sempre. Purtroppo, va via prima di ascoltare la Logan che rifiuta Bill. Con dolcezza, la madre di Hope spiega allo Spencer che il suo cuore appartiene a Ridge. Ormai, però, il Forrester è convinto che la sua dolce metà lo stia di nuovo tradendo.

Così, Ridge torna da Shauna, mentre Brooke lo sta aspettando. Non sa che Quinn e la sua amica continuano a complottare per liberarsi definitivamente della Logan. Nel frattempo, quest’ultima ripensa alle parole dette a Bill, mentre Ridge appare pensieroso in compagnia di Shauna. La donna gli consiglia di confidarsi con lei, assicurandogli che può fidarsi.

Steffy riesce a convincere il dottor Finnegan a prescriverle degli antidolorifici molto forti. La giovane stilista sostiene di non riuscire a sopportare il dolore causato dall’incidente. Il medico acconsente, ma la avverte: non deve esagerare. Dolorante, la figlia di Ridge continua a prendere medicinali. Liam è sempre al suo fianco e cerca di aiutarla con la loro bambina. Intanto, Carter fa capire a Zoe quanto stia interessato a lei.