Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 22 al 27 novembre 2021

Cosa accade negli episodi che andranno in onda durante la prossima settimana: finalmente Liam accetta il legame che c’è tra Steffy e Finn, mentre Zoe continua ad avere non pochi dubbi su ciò che prova

Le puntate di Beautiful in onda da lunedì 22 a sabato 27 novembre 2021 segnano una svolta per i protagonisti. Le anticipazioni rivelano che Liam ancora non digerisce la presenza di Finn nella vita di Steffy. A casa di quest’ultima ribadisce il suo pensiero negativo sul medico e poi torna da Hope preoccupato. La giovane Logan ha dei dubbi sul comportamento del marito e lo invita a rifletterci su. Secondo lei, si tratta di gelosia. Nel frattempo, Steffy non si lascia trascinare dalle preoccupazioni dello Spencer e appare sempre più affascinata dal modo di fare che ha Finn nei suoi confronti. Dopo averlo visto rassicurare Kelly, lo bacia con passione.

Dalla parte sua, Finn è entusiasta del rapporto che ha creato con Steffy ed è grato di averla incontrata. Nonostante tutto, il medico è comunque rammaricato, in quanto nota la diffidenza dello Spencer. Anche in presenza di Thomas, la giovane Forrester mette un punto alla questione: Liam deve farsene una ragione, lei vuole stare insieme a Finn. Accortasi dell’atteggiamento troppo apprensivo che lo Specer ha nei confronti di Steffy, Hope si ribella nuovamente.

La figlia di Brooke, questa volta, chiede a suo marito di lasciare Steffy libera di vivere la sua vita come meglio crede. Secondo le anticipazioni di Beautiful, durante le puntate italiane in onda prossima settimana, Zoe continua a flirtare con Zende. La giovane Buckingham ha ancora dei dubbi sulla risposta che deve dare a Carter, il quale le ha chiesto di trasferirsi a casa sua. La ragazza evidentemente prova qualcosa per Zende. Quest’ultimo continua a corteggiarla e le incertezze aumentano.

Steffy confessa a Finn di essere innamorata di lui, mentre Hope cerca di convincere Liam a concentrarsi di più sulla loro famiglia. In questo modo, permetterà alla Forrester di vivere serenamente la sua nuova storia d’amore con il medico. La situazione fortunatamente migliora con il passare del tempo.

Proprio mentre Steffy e Finn si dichiarano il loro amore, arriva Liam. Questa volta, però, non ha intenzione di fare delle scenate, anzi. Racconta alla coppia di volersi scusare per il comportamento che ha tenuto nell’ultimo periodo. Detto ciò, comunica a entrambi che accetta ciò che sta nascendo tra loro.

Ma bisognerà fare attenzione a ciò che accade nelle prossime settimane. A causa di un fraintendimento, Liam si lascia andare all’alcol e commette un gravissimo errore! Il figlio di Bill si ritrova, ancora una volta, tra le braccia di Steffy. Intanto, proprio ieri l’attrice Jacqueline MacInnes Wood ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio!