Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 22 al 26 luglio 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019

Nel corso delle puntate di Beautiful che andranno in onda prossima settimana su Canale 5, continua a esserci la rivalità tra Steffy e Hope. Questa volta, le due giovani protagoniste lottano tra loro sul campo di lavoro. Una scelta presa dalla giovane Forrester crea ancora più conflitti alla Forrester Creations. Nel frattempo, al centro della scena c’è il processo legato alla custodia esclusiva di Will. Katie e Thorne appaiono sempre più sicuri della loro decisione e non intendono fare un passo indietro. Ma quanto sta accadendo crea, inevitabilmente, dei conflitti all’interno della famiglia Forrester. In particolare, continuano a discutere sull’argomento Ridge e Brooke. Questa volta, i due coniugi hanno opinioni completamente differenti. Da una parte c’è il padre di Steffy, fermamente convinto che Bill non debba avere la custodia esclusiva, e dall’altra c’è la Logan, la quale sembra essersi schierata apertamente dalla parte dello Spencer. E mentre Katie e Thorne hanno già un asso nella manica, Bill cerca di trovare una soluzione.

Lunedì 22 luglio

Il processo per la custodia esclusiva di Will, iniziato da Katie ai danni di Bill, divide la famiglia Forrester. Ridge è sempre più convinto che la Logan debba vincere la causa. La sorella di Brooke ha intenzione di dare una famiglia solida al suo bambino, convolando a nozze con Thorne.

Martedì 23 luglio

La pace tra Steffy e Hope è ormai finita. Le due ora discutono sulle ultime decisioni prese dalla giovane Forrester, la quale ha scelto di assumere Sally e Xander senza interpellare la Logan. Intanto, Katie e Thorne annunciano il loro fidanzamento.

Mercoledì 24 luglio

Brooke continua a essere contraria al processo legato alla custodia esclusiva di Will. La Logan non è assolutamente d’accordo con la scelta presa dalla sorella, al contrario di Ridge, certo che questa sia la soluzione giusta per il bambino.

Giovedì 25 luglio

Bill chiede a Justin di tentare di contattare il giudice scelto per il processo. Nel frattempo, la causa diventa sempre più fumosa.

Venerdì 26 luglio

Prima che inizi il processo in tribunale, Thorne e Katie decidono di diventare marito e moglie. I due vogliono avere un asso nella manica per combattere contro Bill.