Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 21 al 27 novembre 2020

Nuovi problemi per Brooke e Ridge, sempre più in crisi. Flo vuole riprovarci con Wyatt mentre Katie rischia di morire…

Continua la crisi a Beautiful tra Brooke Logan e Ridge Forrester. I due non fanno che litigare a causa di Thomas, che ha tenuto nascosto per mesi il segreto della piccola Beth. Brooke vuole tenere lontana la sua famiglia da Thomas e non ha gradito l’accordo che Ridge ha stipulato con Flo che, di fatto, è uscita di prigione. La situazione tra i Bridge, come vengono chiamati dai fa, si complica con l’intromissione di Shauna. La Fulton è grata a Ridge per quanto fatto nei confronti della figlia e comincia a guardarlo con occhi diversi. Intanto Katie e Bill cercano di tenere lontana Flo da Wyatt. La cugina di Hope vuole riprovarci con il giovane Spencer dopo la dolorosa esperienza in carcere.

Sabato 21 novembre

Ridge si ubriaca al Bikini Bar e Shuana ne approfitta. Flo cerca di chiarire con Wyatt la sua posizione ma il tentativo risulta vano. Il giovane Spencer non si fida più della sua ex compagna di liceo.

Domenica 22 novembre

Shauna porta la colazione a Ridge, che si sveglia nel letto della stanza sopra il Bikini Bar. L’uomo è sconcertato di trovarsi lì con Shauna e teme di aver fatto qualcosa di sbagliato nei confronti della moglie Brooke.

Lunedì 23 novembre

Shauna promette a Ridge, che è ancora senza parole e piuttosto sconvolto, di non rivelare a nessuno di aver trascorso la notte insieme a lui. Ridge torna poi a casa da Brooke, che non sospetta nulla.

Martedì 24 novembre

Dopo la chiacchierata con Brooke, Katie va a trovare Flo e le dice in faccia tutto quello che pensa di lei, invitandola a lasciare per sempre Los Angeles e a sparire immediatamente dalla sua vita. La famiglia Logan è compatta contro Flo.

Mercoledì 25 novembre

Shauna non rispetta la promessa fatta a Ridge e racconta a Flo della notte passata accanto allo stilista, semi svenuto per la sbronza della serata, e di averlo baciato mentre era ancora incosciente.

Giovedì 26 novembre

Brooke e Ridge si sono riconciliati dopo il litigio della sera prima. Katie e Bill vanno da Wyatt per convincerlo a non perdonare Flo e a tenerla lontano dalla sua vita. Wyatt è d’accordo ma prova ancora dei sentimenti per Flo.

Venerdì 27 novembre

Katie si sente male ma sembra sottovalutare la situazione. Shauna chiede a Quinn di fare in modo che Flo e Wyatt si rimettano insieme. Flo torna alla carica con Wyatt: vuole riconquistarlo nonostante la presenza di Sally Spectra.