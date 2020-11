Beautiful anticipazioni: Flo lascia il carcere, Shauna ci prova con Ridge

Flo Fulton è una donna libera a Beautiful. Tutto merito di Ridge Forrester, che ha deciso di stringere un accordo di immunità per salvare il figlio Thomas. Flo era infatti pronta a tirare in ballo il figlio di Taylor nell’eventuale processo per lo scambio delle culle che ha coinvolto l’erede di Hope Logan. Per salvare Thomas Ridge aiuta Flo ad uscire dal carcere. Una presa di posizione netta che ha delle conseguenze importanti nelle puntate italiane.

Brooke Logan non è infatti molto d’accordo sul gesto del marito Ridge: la donna è sempre più arrabbiata nei confronti di Thomas, che ha rovinato la vita a Hope, Liam e Steffy. Il matrimonio di Brooke e Ridge è ormai in crisi da tempo e l’incidente di Thomas, finito in coma a causa della “matrigna”, ha rovinato ancora di più la situazione. Non solo, tra Brooke e Ridge sta per intromettersi un terzo incomodo: Shauna Fulton, la madre di Flo.

Shauna ha fatto di tutto per aiutare la figlia Flo ad uscire di prigione e la decisione di Ridge l’ha completamente spiazzata. La Fulton non ha trovato l’appoggio di nessuno, neppure della migliore amica Quinn Fuller costretta, per vincoli famigliari, a schierarsi dalla parte dei Forrester. L’intervento tempestivo di Ridge è una vera e propria “manna dal cielo” per Shauna, che comincia a guardare lo stilista in modo diverso.

Dopo l’ennesimo litigio con Brooke – che non vuole Thomas né a casa sua né alla Forrester Creations – Ridge trova rifugio al Bikini Bar, dove si ubriaca. Carter, l’avvocato dei Forrester, cerca di aiutare Ridge ma l’uomo vuole continuare a bere. Qualche minuto dopo arriva Shauna, che conforta lo stilista. Ridge inizia però a insultare la madre di Flo fino a quando non sviene.

Shauna, con l’aiuto del barista Danny, decide così di portare Ridge nel suo appartamento. Nessuna notte di passione tra i due, viste le condizioni di Ridge, ma Forrester – il giorno dopo – invita Shauna a non dire a nessuno di quello che è accaduto dopo il Bikini Bar. Shauna non mantiene il patto e rivela tutto alla figlia Flo che, nel frattempo, prova invano a tornare tra le braccia dell’ex fidanzata Wyatt Spencer.

Ridge e Brooke, intanto, cercano di trovare un accordo per il bene del loro rapporto. Ma i segreti a Beautiful non durano a lungo e la Logan presto scopre quanto accaduto tra il marito e Shauna Fulton. Quest’ultima, poi, comincia a provare un certo interesse per Ridge ed è decisa a soffiarlo a Brooke che taglia i ponti con la nipote Flo dopo quanto successo con la piccola Beth.