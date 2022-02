Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 21 al 26 febbraio 2022

Liam è sempre più tormentato nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni settimanali segnalano che il giovane Spencer è sempre più propenso a rivelare la verità a sua moglie. Hope racconta a tutti cos’è successo a Thomas. Intanto, Steffy si sente grata per il rapporto che è riuscita a costruire con Finn. Nonostante ciò, non può non pensare alla notte trascorsa con Liam. In particolare, quando Charlie riporta in ufficio il famoso manichino i sensi di colpa aumentano. Successivamente, Hope presenta a Steffy le nuove foto pubblicitarie.

In questa occasione, la giovane Logan fa notare alla sua storica rivale che Zende e Zoe svolgono un ruolo importante all’interno della Forrester Creations. La stilista non può non darle ragione, anche perché è chiaro a tutti che Thomas dovrà stare fermo per un po’ di tempo. Liam raggiunge Hope e Steffy. La prima è felice che finalmente tutti quanti siano riusciti a mettere il passato alle spalle. Ma quando esce dall’ufficio, lo Spencer confessa a Steffy di non avere più intenzione di vivere nella menzogna.

Infatti, il suo unico scopo ora è quello di confessare a Hope cos’è successo quella notte. Le anticipazioni settimanali di Beautiful rivelano che, allo stesso tempo, Ridge chiede a Brooke di perdonare Thomas. In questo modo, il figlio potrà trascorrere la sua convalescenza in casa Forrester senza che ci sia alcuna tensione e in tutta tranquillità.

Ebbene, nelle prossime settimane, Brooke accetta la proposta di suo marito. Ma attenzione, perché ciò che sta accadendo alle loro figlie presto scatena una serie di particolari eventi. Il segreto sul tradimento di Liam e Steffy viene fuori. E la Forrester si ritrova a dover effettuare un test di paternità. Ma questo avviene solo nelle prossime settimane.

Carter deve trovare un sostituto per la gestione della fondazione della Forrester Creations. Rimane colpito dal forte entusiasmo di Paris, la quale lavora proprio in quel settore. A questo punto, l’avvocato decide di proporre a Ridge di assumere la giovane Buckingham. Il Forrester, però, vuole prendersi del tempo per pensare. In seguito, nelle puntate italiane in onda da lunedì 21 a sabato 26 febbraio 2022, Carter annuncia a Zoe una sorpresa.

Nel frattempo, tra Zende e Paris la complicità cresce sempre più. La ragazza cerca lavoro e viene stimolata dal giovane. Tutto lascia presagire che la Forrester Creations non si lascerà scappare un talento come lei. Invece, Carter appare sempre più preso dalla sua storia d’amore con Zoe.