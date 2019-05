Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 20 al 26 maggio 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio 2019

Nel corso delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 20 al 16 maggio, Steffy riesce nuovamente a sorprendere Liam. La giovane Forrester prende una decisione davvero inaspettata, stanca di dover combattere contro Hope. La giovane è convinta che questa lunga lotta d’amore non farà che provocare dolore ai loro figli. Le anticipazioni rivelano che Liam resta molto sopreso di fronte alla scelta presa dalla sua ormai ex moglie. Ma non solo lui: anche Ridge resta perplesso di fronte all’inaspettata decisione. Nel frattempo, alla Forrester Creations continuano a vivere una vera e propria competizione Zoe ed Emma. Durante le prossime puntate, Xander continua a stare in bilico tra le due ragazze.

Lunedì 20 maggio

Anche Thorne è rimasto sorpreso da successo ottenuto da Zoe durante la sfilata della Forrester, tanto che decide di offrirle un lavoro come modella all’interno della sua azienda di famiglia.

Martedì 21 maggio

Steffy sorprende, ancora una volta, Liam e Hope. Innanzitutto la giovane madre di Kelly parla con l’ex marito e poi la sua grande rivale. A entrambi rivela di non avere più alcuna intenzione di continuare questa “guerra sentimentale” e così si mette da parte. Non solo, Steffy regala a Hope l’anello che le aveva dato Liam.

Mercoledì 22 maggio

Steffy conferma a Liam di voler farsi da parte, dopo tanto tempo di competizione con Hope. La giovane Forrester appare sicura della sua scelta. Intanto, mentre Thorne intende assumere Zoe, Emma sceglie di affrontare la sua rivale.

Giovedì 23 maggio

Dopo quanto accaduto con Steffy, Liam appare confuso. Nonostante ciò, decide di riconquistare la fiducia di Hope e la rassicura sul loro futuro. Ed ecco che la Logan accetta di diventare sua moglie.

Venerdì 24 maggio

Con sorpresa, Bill riceve la visita di Liam. Il capo della Spencer Publications è consapevole di non avere alcuna giustificazione per aver tentato di distruggere la famiglia di suo figlio.

Sabato 25 maggio

Ridge non crede che Steffy debba lasciare Liam libero di stare con Hope. Pertanto, chiede alla figlia se è davvero convinta della sua scelta. La giovane Forrester ribadisce di essere pronta a rinunciare allo Spencer.

Domenica 26 maggio

Xander appoggia Zoe alla Forrester Creations e lei lo apprezza molto. Il giovane poi la consola in un forte abbraccio.