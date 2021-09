Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 20 al 25 settembre

Cosa accade nelle nuove puntate di Beautiful? La trama che andrà in onda in Italia la prossima settimana, da lunedì 20 a sabato 25 settembre 2021, vede al centro della scena Steffy. Quest’ultima non ha alcuna intenzione di ascoltare Hope e le sue preoccupazioni sul suo stato di salute. Proprio mentre stanno discutendo, arriva Finn. Intanto, Liam parla con suo padre e si domanda se effettivamente tenere con loro Kelly stia solo peggiorando lo stato mentale della giovane Forrester.

Finn ormai ha quasi la certezza che c’è qualcosa che non va e così discute con Steffy sulla sua presunta dipendenza da medicinali. Il medico tenta di convincerla che il suo problema non sono solo i dolori fisici, ma anche ciò che prova. Nonostante ciò, la stilista chiede ancora una volta al dottore di fornirle una ricetta per acquistare un farmaco antidolorifico, con lo scopo di calmare i dolori. Finn, però, è preoccupato e teme che Steffy stia davvero sviluppando questa dipendenza.

Non si nasconde e le fa presente il problema. La conversazione porta Steffy a lasciarsi andare. La figlia di Ridge, infatti, racconta un po’ della sua vita al medico. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che, nel frattempo, Hope rivela a Liam di essere molto preoccupata, non solo per Steffy ma anche per quello che sta accadendo a sua madre.

Bill cerca di provocare Ridge sulla sua relazione con Brooke. Fortunatamente, Justin arriva in tempo per placare gli animi. Intanto, Eric parla con la Logan e la spinge a provare in qualsiasi modo a tornare insieme a suo figlio. Dall’altra parte, Quinn e Shauna riflettono sul fatto che nelle loro rispettive vite hanno dovuto affrontare molti ostacoli.

Sono soddisfatte del risultato che oggi entrambe hanno raggiunto, dopo un passato per nulla facile. Ma, a differenza della designer di gioielli, Shauna si sente sempre di più piena di sensi di colpa. In particolare, è dispiaciuta per il modo con cui ha portato Ridge a sposarla. Katie, nel frattempo, ammette di essere turbata per quanto accaduto.

Nonostante ciò, è cera che Brooke ami solo lui. Ancora una volta, la stessa madre di Hope tenta di riportare Ridge sulla vecchia strada, ma l’arrivo di Bill complica la situazione. Lo Spencer comprende di essere stato manovrato da Quinn e le consiglia di non coinvolgerlo più nei suoi loschi piani.

Ridge, invece, è furioso per l’ennesima intromissione di Bill e così torna tra le braccia di Shauna, di nuovo.