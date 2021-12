Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 20 al 24 dicembre 2021

Beautiful continua ad andare in onda anche nella settimana che precede il Natale. Ma cosa accade nelle puntate italiane che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021? Le anticipazioni segnalano che Charlie non riesce a spiegarsi dove possa essere andato a finire lo scatolone che, qualche giorno prima, aveva consegnato a Thomas. In effetti, il giovane Forrester ha portato via con sé la scatola, che conteneva il manichino di Hope. Intanto, a casa di Steffy, Liam e Finn continuano a confrontarsi sulla questione Thomas, il quale sta dimostrando di essere ancora ossessionato dalla Logan.

Quando capisce che anche il medico sospetta che lo stilista abbia nuovamente sviluppato un’ossessione verso Hope, lo Spencer resta senza parole. Il fatto di non essere l’unico a pensarla in questo modo, porta Liam a insospettirsi ancora di più. Nel frattempo, Charlie prosegue con le sue ricerche: deve assolutamente ritrovare il manichino con le sembianze di Hope. Ovviamente, Thomas finge di non sapere nulla. In realtà, è proprio lui che l’ha preso, portandolo a casa sua.

La figlia di Brooke crede che il Forrester sia davvero cambiato e così gli propone di entrare a far parte della sua squadra. Di fronte a questa decisione, Steffy si mostra entusiasta. Dopo di che, Finn vuole sapere da Liam se crede che Thomas possa effettivamente creare dei problemi. E lo Spencer non può non confermargli che ha delle preoccupazioni al riguardo. Proprio in quel momento, decide di agire e di affrontare il figlio di Ridge una volta per tutte.

Si reca così a casa di Thomas ed ecco che finalmente scopre che è in possesso del manichino con le sembianze di Hope. Completamente ignare di ciò che sta combinando lo stilista, Hope e Steffy fanno sapere a Zende che è tornato a lavorare per Hoper for the future. Le due ragazze sono troppo felici di vedere dei miglioramenti in Thomas. In realtà, c’è ben altro dietro lo strano comportamento del giovane Forrester. Nelle prossime settimane, finalmente si scopre il motivo per cui il figlio di Ridge ha queste allucinazioni.

Paris Buckingham è arrivata a Los Angeles per riabbracciare sua sorella Zoe ed è pronta a costruirsi una vita qui. Ed ecco che la sua attenzione finisce su Zende, il quale sembra ricambiare l’interesse. Invece, Zoe è impegnata a farsi corteggiare da Carter. Pare che ormai la giovane Buckingham abbia deciso di avere una relazione insieme all’avvocato dei Forrester.