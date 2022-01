Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 2 all’8 gennaio 2022

By

Quello che accade nel corso degli episodi di Beautiful che vanno in onda nei prossimi giorni su Canale 5

Le anticipazioni di Beautiful annunciano proposte di matrimonio e tensioni a Los Angeles. Nelle puntate in onda da domenica 2 a sabato 8 gennaio 2022, Hope tenta di convincere Liam che dovrebbero far sì che Thomas resti nelle loro vite. Nel frattempo, lo stilista continua ad avere le sue allucinazioni e a sentire il manchino che gli consiglia di uccidere lo Spencer. La figlia di Brooke non immagina ciò che sta accadendo ed è ormai certa che Thomas sia cambiato.

Così, decide di portarlo a vedere Douglas. Steffy consente a entrambi di assentarsi dal lavoro per andare allo chalet, dove vorrebbero fare una sorpresa al bambino. Quando viene a conoscenza della cosa, Liam si dice certo del fatto che questa sia l’ennesima mossa di Thomas per conquistare Hope. Allo chalet, il Forrester riflette con la Logan su ciò che è accaduto in passato.

Questo, fino a quando arriva Douglas, il quale è felice di abbracciare il suo papà. Liam è sempre più sospettoso e consiglia a Steffy di non fidarsi di Thomas, in quanto teme che stia usando suo figlio per conquistare Hope. Invece, la giovane Logan abbassa la guardia vedendolo sereno insieme al piccolo Douglas.

Carter invita a cena Zoe, Paris e Zende. L’avvocato dei Forrester approfitta di questo momento per chiede alla prima di sposarlo. Un allarme antincendio, però, lo interrompe prima ancora che lei dia una risposta. Dopo di che, la Buckingham resta sola con Zende, ma non avviene alcuna svolta, in quanto arrivano Carter e Paris.

Quando Zoe si ritrova insieme all’avvocato accetta la proposta di matrimonio. Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy e Hope si complimentano con Zende per il lavoro che sta portando avanti. Il ragazzo, però, appare abbastanza pensierose e fa sapere a entrambe che Carter e Zoe sono ufficialmente fidanzati. Anche Paris viene informata della cosa dall’avvocato.

Quinn crede che ormai Shauna abbia lasciato la villa dei Forrester, ma in realtà non è così. A intervenire ci pensa Wyatt, il quale chiede a Eric di perdonare sua madre. L’uomo resta fermo nella sua posizione e dichiara di non essere pronto a farla tornare a casa. Wyatt parla poi con Florence del ritorno di Shauna nella villa di Eric.

La stessa Fulton precisa che è stato proprio il Forrester a insistere. A questo punto, la giovane coppia riesce a convincerla a lasciare definitivamente la depandance di Eric. Infatti, Shauna decide finalmente di lasciare la villa dei Forrester. Quando si reca a casa di Wyatt e Flo ha un confronto con Quinn.