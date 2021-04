Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 18 al 24 aprile 2021

Nuovi colpi di scena nella settimana di Beautiful. In particolare, le anticipazioni delle puntate italiane che andranno in onda da domenica 18 a sabato 24 aprile 2021 segnalano che un po’ tutti i protagonisti si ritrovano ad affrontare i loro problemi, tra scontri e notizie inaspettate. Va avanti la guerra tra Brooke e Quinn. Le due donne non si fermano neanche di fronte alle richieste dei loro rispettivi mariti. Intanto, Steffy è sconvolta dalla confessione di Ridge, il quale le rivela di aver baciato Shauna. Lo scontro tra le due rivali si fa sempre più forte, tanto che si minacciano a vicenda. Eric tenta di mettere la pace, cercando di convincere Quinn a riconciliarsi con Brooke. Anche Ridge cerca di prendere la situazione in mano, chiedendo alla Logan di non prendersela con la Fuller. Il Forrester spera che possano tornare alla vita di prima.

Sally è preoccupata per la sua salute. Quanto sta accadendo con Wyatt le sta causando un forte stress, tanto che avverte degli strani tremori alle mani. Nonostante ciò, è ormai decisa a non lasciare il giovane Spencer tra le braccia della sua rivale Florence. Nel frattempo, Wyatt parla con Katie della sua situazione con Sally e Flo. Alla Logan rivela di aver ricominciato a frequentare Flo. Sebbene sia convinto della sua scelta, è triste per la sofferenza che sta causando alla Spectra. Deciso a voler chiudere definitivamente con Sally, Wyatt continua a puntare sul fatto che lei sia interessata a Liam. In seguito al fratello confessa di essere sempre più innamorato di Flo. Pertanto, ora è con lei che vuole stare.

Sally, però, sta passando un brutto periodo. Non solo è stata lasciata da Wyatt, ma sta anche affrontando delle difficoltà sul posto di lavoro, ovvero alla Forrester Creations. Colpita da un forte malessere, decide di andare da un medico. In ospedale incontra Katie, che si dichiara pronta ad aiutarla e a starle vicino. I telespettatori dovranno stare attenti a questa fase della trama, in quanto Sally mette in atto un folle piano per tenersi stretta il giovane Spencer!

Intanto, Wyatt tenta di scoprire cosa sta accadendo nella vita sentimentale di Liam. Gli chiede spiegazioni sul bacio che si è scambiato con Steffy. Quanto accaduto ha provocato una dura reazione in Hope, che ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore.

Ovviamente, Thomas sta approfittando di questa situazione per riavvicinarsi alla Logan, la quale non sa ancora di essere finita dentro una sua trappola!