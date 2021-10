Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 18 al 23 ottobre

La prossima settimana per la trama di Beautiful rappresenta un punto di svolta. Nel corso delle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a sabato 23 ottobre 2021, Hope e Liam sono profondamente preoccupati per quanto sta accadendo a Steffy. Lo Spencer, dopo aver trovato il pacco delle pillole, ha avuto la conferma dei suoi sospetti e ha dimostrato di essere pronto ad agire in qualunque modo. Ha subito portato via con sé Kelly e informato sua moglie e Brooke della situazione. A questo punto, insieme a Hope, invita il dottor Finnegan a casa loro per parlare del problema di Steffy. Di fronte alle loro parole, il medico dichiara di non essersi accorto di nulla.

Nonostante ciò, si fida di quanto ha appena sentito e decide di andare a parlare con la Forrester insieme a Liam. Steffy sta affrontando un periodo davvero buio, il fatto che abbia minacciato tutti con un coltello preoccupa non poco Ridge, che continua ad assisterla. Lo stilista non la lascia sola neppure un secondo, sperando di poterla aiutare a disintossicarsi. La giovane, però, è in crisi di astinenza dagli antidolorifici. Pertanto minaccia nuovamente Liam, Finn e Ridge chiedendogli di andare via.

Intanto, Hope ne parla con Thomas, a cui racconta l’episodio del coltello. A casa della stilista, nel frattempo, Liam, Finn e Ridge sono ormai decisi a convincerla a farsi curare. La situazione è talmente ingestibile che anche Thomas si rende conto di quanto tutto questo sia grave. Non solo, ammette che si era già accorto che sua sorella stava vivendo un periodo per nulla facile. Ora vuole aiutarla e decide di raggiungerla.

Un po’ tutti sono preoccupati per le sue condizioni di salute, ma Hope convince Thomas a non andare da lei. Alla fine, fortunatamente, Steffy comprende che effettivamente ha bisogno di aiuto. Non mancano le novità anche per quanto riguarda la storia di Ridge e Shauna. Quinn è sempre più convinta che dovrebbero convolare a nozze per rendere ufficiale il loro rapporto.

Pertanto, secondo le anticipazioni di Beautiful, la designer di gioielli continua a fare pressioni sulla sua amica, affinché celebrino al più presto questo matrimonio a Los Angeles. Ed ecco che Ridge capisce che è arrivato il momento di sposare, di fronte a tutta la sua famiglia, Shauna. Lo stilista prima, però, ne deve parlare con Brooke.

Intanto, Carter viene nominato nuovo direttore operatore della Forrester Creations. Ovviamente, a casa di Eric, è lui a celebrare il matrimonio di Ridge e Shauna.