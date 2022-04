Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 17 al 23 aprile 2022

Nelle puntate italiane di Beautiful in onda la prossima settimana, Ridge fa sapere a Thomas che il figlio che Steffy aspetta è di Liam. Le anticipazioni degli episodi in onda da domenica 17 a sabato 23 aprile 2022 svelano che per Finn ora risulta complicato continuare la sua relazione con la giovane Forrester sapendo che il padre del bambino è un altro uomo. Lei lo implora di non rinunciare a ciò che finora hanno costruito insieme. Vinny consiglia a Thomas di approfittare di questa situazione per riconquistare finalmente Hope. Steffy parla con Ridge del risultato di paternità per lei inaspettato. Fortunatamente, Finn le assicura nuovamente di aver ormai deciso di stare con lei, sebbene non sia il padre del bambino che aspetta.

Liam, invece, racconta quanto sta accadendo a Wyatt e Florence, con tutti i dettagli della storia che li ha portati a vivere questa situazione complicata. Di fronte a Thomas, Vinny mette a disagio Hope attraverso dei discorsi poco appropriati sulla gravidanza di Steffy. Inoltre, altri suoi atteggiamenti turbano e insospettiscono il figlio di Ridge. Infatti, dietro al risultato del test di paternità c’è un segreto! Nel frattempo, Liam continua a cercare di farsi perdonare da Hope. In seguito, affronta il discorso con Bill. Finn, intanto, è abbastanza dubbioso sul futuro che lo attende con Steffy.

Pertanto, cerca di mettere le cose in chiaro, chiedendo alla Forrester se preferirebbe ricostruire la sua famiglia con Liam. Anche Hope vorrebbe sapere la stessa cosa. Secondo le anticipazioni settimanali di Beautiful, Steffy dimostra di essere sempre più sicura di voler continuare la sua relazione con il medico. Nel frattempo, Vinny cerca di far capire a Thomas che questo è il momento perfetto per tornare con Hope. Il ragazzo è certo che Liam tornerà con Steffy. Intanto, Bill è sempre più determinato a riconquistare Katie.

Il capo della Spencer Publications cerca di coinvolgere Brooke e Donna, con risultati positivi. Dopo di che, decide di lasciare perorare la sua causa alle sorelle Logan, che si commuovono pensando ai loro trascorsi. Invece, Zoe tenta di ricucire il suo rapporto con Carter. Quest’ultimo non riesce a perdonare il tradimento della giovane Buckingham. Infatti, ora ha molti dubbi sul loro matrimonio e cerca di prendere tempo.

A questo punto, Zoe decide di chiedere aiuto a Ridge, il quale appare riluttante. Anche Zende deve trovare un modo per farsi perdonare da Paris, così da poter ricominciare da capo. Katie e Paris entrano in sintonia e appaiono entusiaste per la loro futura collaborazione nella Fondazione Forrester. Nel frattempo, Wyatt e Flo vivono la loro storia d’amore.