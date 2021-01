Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 17 al 22 gennaio 2021

A Beautiful non mancano mai i colpi di scena. Anche questa settimana al centro delle intricate trame ci sono gli ex coniugi Hope e Thomas, che si contendono le attenzioni del piccolo Douglas. La Logan può contare sulla presenza del neo marito Liam e della madre Brooke. Quest’ultima, al contrario, è lontana più che mai da Ridge che si consola in fretta con la sensuale Shauna. Leggi tutte le anticipazioni di Beautiful su Gossipetv!

Domenica 17 gennaio

Hope escogita con Brooke un piano per riavere il piccolo Douglas. Ridge si toglie la fede nuziale dopo che è stata Brooke a farlo per prima. A Thomas non sfugge il particolare e avverte subito la sorella Steffy. Hope raggiunge Thomas dai Forrester per incontrare Douglas. Shauna racconta a Quinn del bacio con Ridge e scopre che la Fuller ha avuto un flirt con lo stilista qualche tempo fa.

Lunedì 18 gennaio

Hope decide di prendere parte alla festa di Halloween di Eric per assicurarsi che Thomas non chieda la custodia esclusiva del piccolo Douglas. Thomas è al settimo cielo per le nuove attenzioni della Logan. Brooke è perplessa sulle intenzioni della figlia e non ritiene una buona mossa tenere all’oscuro di tutto Ridge e Liam.

Martedì 19 gennaio

Ridge finge di ignorare che Shauna è ospite di Eric e Quinn nella loro dependance e che quindi vivranno tutti sotto lo stesso. Il creativo chiarisce alla Fulton che tra di loro c’è solo amicizia nonostante il bacio appassionato che si sono scambiati. Ma Shauna continua a sognare una storia con Ridge…Liam e Steffy trascorrono Halloween insieme alle figlie Beth e Kelly.

Mercoledì 20 gennaio

Thomas chiede a Hope di trascorrere un’ultima notte d’amore con lui e in cambio le concederà la custodia di Douglas. Shauna continua a provocare Ridge mentre Liam confessa a Steffy di essere ancora geloso di lei. Brooke discute con la sorella Donna del piano che vuole mettere in atto Hope.

Giovedì 21 gennaio

Hope rivela a Brooke del ricatto di Thomas: la Logan sembra pronta a cedere. Brooke è preoccupata per la figlia. Nel frattempo Hope ha una discussione con Liam: il ragazzo prova a rassicurare la moglie sulla situazione del piccolo Douglas.

Venerdì 22 gennaio

Bill chiede al figlio Liam di tornare a lavorare alla Spencer Pubblications: il giovane accetta senza alcuna perplessità. Zoe e Thomas parlano delle intenzioni di Forrester nei confronti di Hope. La modella cerca di sedurre Thomas ma il ragazzo respinge le sue avance.