Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 17 al 21 giugno 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019

Nel corso delle puntate di Beautiful, in onda la prossima settimana su Canale 5, vedranno al centro dell’attenzione la causa sulla custodia nel piccolo Will. Katie è intenzionata a lottare contro Bill in tribunale, convinto che l’uomo non svolga adeguatamente il suo ruolo di padre. Dalla parte opposta, lo Spencer non rinuncia ai suoi diretti e appare pronto a questa nuova battaglia. Intanto, gli altri personaggi iniziano a schierarsi da una parte o dall’altra. Le opinioni sono contrastanti tra loro e, in particolare, vedremo Ridge e Brooke con pareri decisamente opposti. Nel frattempo, le anticipazioni annunciano che Hope accusa un malore!

Lunedì 17 giugno

Thorne incontra Carter e appare fortemente spaventato per ciò che potrebbe fare Bill. Il Forrester si dice certo del fatto che lo Spencer sia pronto a tutto pur di non perdere la custodia del piccolo Will. Intanto, Justin cerca di farlo ragionare, spingendolo a non avere uno scontro diretto con Bill, il quale potrebbe avere problemi.

Martedì 18 giugno

Alla Forrester Creations, nel corso di una riunione, Thorne, Hope e Liam discutono sulla nuova collezione che deve essere creata. A proposito di questo progetto, i pareri sono discordi. Pertanto, qualunque decisione viene fermata. Quando Steffy li raggiunge viene avvisata che Kelly ha la febbre. La giovane Forrester corre subito a casa seguita da Liam.

Mercoledì 19 giugno

La scelta di Katie di togliere la custodia di Will a Bill divide un po’ tutti. In particolare, ad avere dei pareri diversi sono Ridge, Brooke e Quinn. Invece, per i due fratelli Forrester la situazione è abbastanza chiara, in quanto sono convinti che Bill, a causa del suo carattere dominante, non potrà mai fare un passo indietro. Dall’altra parte, la Logan si schiera dalla parte dello Spencer, sicura che Katie dovrebbe trovare un compromesso con l’ex marito. Intanto, Bill si reca a casa di Katie per vedere il suo piccolo Will.

Giovedì 20 giugno

Finalmente Bill e Katie hanno un chiarimento. Con grande dolore, la più piccola delle sorelle Logan conferma all’ex marito che procederà con un processo, affinché gli venga tolta la custodia di Will. Secondo la sorella di Brooke, le sue infinite assenza avrebbero fatto soffrire troppo il loro bambino. Lo Spencer, però, appare deciso nel voler farle guerra, tanto che si oppone subito con fermezza. Il capo della Spencer Publications non ha alcuna intenzione di perdere i suoi diritti e afferma di essere pronto a sfidare Katie in tribunale.

Venerdì 21 giugno

Katie e Bill si preparano così alla guerra in tribunale, per la custodia di Will. Nel frattempo, Steffy incontra a Liam e gli confessa di provare ancora dei forti sentimenti nei suoi confronti. Intanto, Hope viene colpita improvvisamente da un malore e teme di perdere il bambino.