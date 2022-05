Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 15 al 21 maggio 2022

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, tutti vengono a conoscenza della verità sul test di paternità. Brooke è furiosa con Liam e Steffy, perché ancora una volta hanno sconvolto la serenità di sua figlia. Nel frattempo, Thomas confessa a Hope di aver scoperto che il figlio che attende sua sorella è di Finn. Le spiega, così, che Vinny ha falsificato il risultato del test di paternità. Intanto, Liam non sa nulla di ciò che sta accadendo e teme di aver perduto sua moglie e la famiglia che insieme avevano costruito. A consolarlo ci pensa Wyatt, il quale tenta di infondergli coraggio per affrontare questa situazione.

Ed ecco che Finn rivela a Steffy che è lui il padre del bambino che attendere. Non solo, il medico fa la sua proposta di matrimonio alla figlia di Ridge! Cosa fa la stilista? Ovviamente, accetta di diventare sua moglie. Inizia, però, ad avere dei dubbi su quanto accaduto. In particolare, teme che sia stato Thomas a commettere una delle sue scorrettezze. E invece Finn le assicura che suo fratello ha smascherato il gioco di Vinny. Ridge e Brooke sono ancora all’oscuro di tutto e parlano del futuro di Steffy. Il Forrester è amareggiato perché la figlia vuole trasferirsi a Parigi.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful segnalano che, proprio in quel momento, arriva Thomas e spiega a entrambi quanto accaduto. Stessa cosa fa Hope, che incontra Liam allo chalet. La Logan tenta di fargli sapere la verità in modo più delicato possibile, in quanto crede che lo Spencer potrebbe dispiacersi. Lui rimane scioccato non appena scopre la verità.

E mentre Thomas rivela tutti i dettagli della situazione a Brooke e Ridge, Steffy e Finn sono più felici che mai. Purtroppo le anticipazioni americane non danno notizie positive per questa coppia. Per quanto riguarda Liam e Hope, la situazione peggiora. La Logan vuole sapere cosa prova realmente suo marito dopo aver scoperto che il secondo figlio di Steffy non è il suo.

Finn invece dichiara tutto il suo amore alla stilista, mostrandosi entusiasta per l’arrivo del cambino. Hope non riesce a perdonare a Liam il tradimento e il fatto che lui non sia il padre del bambino non fa da consolazione. Sempre nelle prossime puntate italiane che andranno in onda da domenica 15 a sabato 21 maggio 2022, Thomas tiene Brooke sulle spine. Il giovane stilista ammette, infatti, di non aver dimenticato Hope.

Quest’ultima sta affrontando una dura crisi matrimoniale con Liam. Bill cerca di convincere suo figlio a fare di tutto per ottenere il perdono di sua moglie e tornare a essere una famiglia unita e serena.