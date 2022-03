Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 14 al 19 marzo 2022

La verità esce fuori nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Al centro della scena il pubblico di Canale 5 continuerà a vedere le coppie più giovani. Le anticipazioni settimanali rivelano che Finn e Steffy trascorrono dei momenti speciali insieme, durante i quali lui le dichiara di volerla accanto per tutta la sua vita. A questo punto, la giovane Forrester confessa al medico di aver trascorso quella notte di passione con Liam. Durante questo confronto, Finn vuole sapere da Steffy se, in realtà, vorrebbe tornare insieme al suo ex marito. La stilista, però, gli assicura che quella notte che ha trascorso con lo Spencer è stata un errore e ribadisce che tra loro è finita da tempo.

Intanto, Liam supplica Hope di perdonarlo. La figlia di Brooke è molto ferita e non sa come gestire questa situazione. Inaspettatamente, decide di dare un’altra possibilità a suo marito, per il bene dei bambini. Ma non è tutto: infatti, arriva il momento per lo Spencer di confessarle che Steffy è incinta e che il padre del bambino potrebbe essere appunto lui. La giovane Forrester fa la stessa cosa con Finn. Nel frattempo, Thomas si sente ormai pronto a tornare a lavoro. Così, fa rientro alla Forrester Creations per impegnarsi nella realizzazione di nuovi progetti.

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Liam e Steffy si confrontano sulle difficoltà che hanno dovuto affrontare per confessare ai loro rispettivi partner la verità sul loro tradimento. La situazione è destinata ad evolversi in modo inaspettato. Nelle prossime settimane, infatti, le due coppie si ritrovano a vivere qualcosa che non si aspettano. A sbrogliare tutto ci pensa, invece, Thomas. Quest’ultimo riesce a scoprire la verità sul risultato del test di paternità fatto dalla sorella e rimettere le cose al proprio posto. Ma per assistere a questa fase della trama bisognerà attendere.

Intanto, nel corso delle puntate italiane in onda da lunedì 14 a sabato 19 marzo 2022, Zende riesce a convincere Paris ad accettare l’offerta di lavoro alla Fondazione Forrester di Ridge. Nel frattempo, Carter si dichiara a Zoe e le confessa di volerla sposare. La Buckingham viene a sapere che sua sorella ha accettato il lavoro. Zoe è molto seccata, poiché è gelosa di Zende.

Anche se non l’ha mai detto a nessuno, le piace e non sopporta l’idea che Paris possa diventare una sua rivale in amore. E arriva così il confronto tra le due Buckingham. Paris conferma a Zoe che non andrà via da Los Angeles, sebbene lei le stia facendo pressione.