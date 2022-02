Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 14 al 19 febbraio 2022

Le anticipazioni settimanali di Beautiful segnalano che Liam e Steffy continuano a sentirsi in colpa per aver tradito i loro rispettivi partner. Gli altri protagonisti, invece, sono convinti che ora tutto andrà al proprio posto. Thomas confessa a Ridge che ama ancora Hope. Fortunatamente, il giovane stilista è ormai fuori pericolo, grazie all’intervento tempestivo della Logan e di Finn. In ospedale suo padre, Steffy e Hope si confrontano su tutto quello che è successo. Successivamente, la giovane Forrester supplica Liam di non raccontare a sua moglie della notte che hanno trascorso insieme.

Restando in silenzio su quanto accaduto eviteranno, secondo lei, di rovinare l’equilibrio di tutte le persone a loro vicine. Ma i sensi di colpa dello Spencer aumentano, soprattutto quando si ritrova a confrontarsi con Hope. Anche da parte di Steffy c’è un certo imbarazzo quando si trova insieme a Finn. Ignara del segreto che sta nascondendo, la Logan dice a suo marito di essere felice per come si è comportato quando Thomas si è sentito male. Liam è sempre più affranto dal senso di colpa che con il trascorrere del tempo si fa sempre più forte.

Steffy e Finn parlano della situazione vissuta da Thomas e lei appare in difficoltà, visto che sta diventando sempre più complicato mantenere segreto il tradimento. Secondo le anticipazioni di Beautiful, Ridge si sfoga invece con Brooke. Lo stilista esprime di fronte a sua moglie tutto il dolore e la paura che ha dovuto affrontare quando credeva che avrebbe perso suo figlio.

Nel corso delle puntate italiane in onda da lunedì 14 a sabato 19 febbraio 2022, Hope ringrazia Liam per esserle stato accanto quando ha temuto che Thomas perdesse la vita. La Logan di dice certa del fatto che anche lui sia contento che il Forrester sia fuori pericolo. Dopo di che, lo invita a stare insieme a lei. Lui appare titubante, perché non può non pensare al fatto che l’ha tradita con Steffy.

Quest’ultima, intanto, ringrazia Finn per essersi occupato del fratello e lo rassicura facendogli sapere che non avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto. Si dichiarano amore e poi trascorrono una notte di passione insieme. Nel frattempo, Brooke e Ridge ripensano a tutti i fatti che sono accaduti ultimamente ed entrambi sono convinti che il peggio sia passato.

I Bridge sono certi che ora tutto finalmente stia andando per il meglio. Thomas si sta riprendendo in ospedale e tutti sono felici per lui. Alla Forrester Creations, Hope si organizza in sua assenza, insieme a Zende e Zoe.