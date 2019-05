Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 13 al 19 maggio 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 13 maggio a domenica 19 maggio 2019

Nuovi colpi di scena in Beautiful nel corso delle puntate, in onda la prossima settimana. Al centro della scena, i telespettatori vedranno il famoso triangolo amoroso, formato da Steffy, Liam e Hope. Lo Spencer appare molto dubbioso, ma continua comunque a mostrare il suo amore alla giovane Logan. Intanto, ad avere idee contrastanti su quanto sta accadendo alla vita sentimentale dei tre sono Brooke e Ridge. I due, ovviamente, vorrebbero vedere le rispettive figlie formare una famiglia con Liam. Nel frattempo, vedremo anche Bill ricevere una spiacevole notizia da parte di Steffy, che sceglie di fare un’inaspettata retromarcia. Nonostante questo, la giovane Forrester ottiene un grande regalo. Dall’altra parte, continueremo ad assistere alla rivalità tra Emma e Zoe. La presenza di quest’ultima alla Forrester Creations crea non pochi problemi.

Lunedì 13 maggio

Ridge ha una piccola discussione con Hope. Il Forrester se la prende duramente con la giovane Logan per la sua gravidanza. A prendere le sue difese ci pensa Brooke. Ma Ridge continua a non accettare l’idea che Steffy possa convolare a nozze proprio con Bill e cerca di impedire questo matrimonio.

Martedì 14 maggio

Bill, soddisfatto per il suo imminente matrimonio, intende festeggiare. Liam, intanto, inizia a convincersi del fatto che Steffy e Bill siano fatti l’uno per l’altra e così cerca consolazione in Hope.

Mercoledì 15 maggio

Ridge tenta in tutti i modi di far ragionare Steffy e le consiglia di ripensarci. Non solo, il Forrester cerca di convincere la figlia a non cadere nell’ennesima trappola del capo della Spencer Publications. Nonostante ciò, Steffy continua a mostrarsi convinta della sua decisione.

Giovedì 16 maggio

Brooke è sicura che, in realtà, Steffy non voglia diventare la moglie di Bill. Quest’ultimo, intanto, manda un autista a Steffy, che viene portata a casa dello Spencer. Qui Bill tenta di convincerla a sposarlo subito.

Venerdì 17 maggio

Bill propone di nuovo a Steffy di convolare immediatamente a nozze. Nel frattempo, Brooke è molto felice di vedere Liam insieme a Hope, sebbene sia fortemente dispiaciuta per la figlia di Ridge.

Sabato 18 maggio

Steffy stupisce nuovamente tutti, quando declina l’ultima proposta di matrimonio di Bill. Quest’ultimo, nonostante sia rammaricato, concede comunque le sue azioni della Forrester alla giovane.

Domenica 19 maggio

Liam si sfoga con Wyatt, a cui confida tutti i suoi dubbi. Intanto, Emma confessa a Maya di essere molto innamorata di Xander, ma la presenza di Zoe alla Forrester Creations destabilizza la loro relazione.