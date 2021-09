Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 12 al 18 settembre

Brooke e Ridge continuano a essere protagonisti delle puntate di Beautiful che andranno in onda da domenica 12 a sabato 18 settembre 2021. Le anticipazioni comunque segnalano che Steffy si avvicina sempre di più al dottor John Finnegan, a cui svela alcuni dettagli della sua vita. Hope, però, è preoccupata per lei e ne parla con Liam. Bill, invece, cerca di provocare Ridge parlando di Brooke. Justin riesce fortunatamente a placare gli animi. Intanto, Eric chiede alla Logan di fare di tutto per salvare la sua storia d’amore con suo figlio.

Ma Quinn e Shauna stanno già festeggiando, ricordando i problemi che entrambe hanno vissuto in passato. Le due amiche sono sorprese di aver superato tutti gli ostacoli e di essere arrivate fino a qui. Nonostante ciò, Shauna dimostra di essere piena di sensi di colpa per come ha portato Ridge a sposarla. Katie incontra poi il Forrester in ufficio per parlare di lavoro e, in questa circostanza, ammette di essere sconvolta per quanto accaduto di recente. Sebbene sia ferita da ciò che è successo, assicura a Ridge che Brooke ama solo lui.

Ed ecco che, poco dopo, la stessa madre di Hope si ritrova a chiedere allo stilista di tornare da lei. In quel momento, però, arriva Bill e così Ridge, stanco di questa situazione, chiude con la Logan. Non sa che dietro le ultime mosse di Bill c’è Quinn. Lo Spencer non vuole più avere a che fare con la Fuller e la avverte di non coinvolgerlo più nei suoi subdoli piani o se ne pentirà. Anche Katie non riesce a fidarsi della designer di gioielli e lo fa presente a Eric, ricordandogli quanto fosse felice insieme a Donna.

Nel frattempo, secondo le anticipazioni di Beautiful, Quinn non è intenzionata a fermarsi e rivela a Shauna di avere un altro piano per separare definitivamente Brooke e Ridge. Quest’ultimo parla con suo padre e gli fa sapere che il suo confronto con Brooke è stato interrotto da Quinn e Bill. Dopo di che, la Logan ne parla con le sue sorelle. Donna vorrebbe che Brooke e Katie si riconciliassero.

Bill è sempre più confuso, tanto che rivela a Wyatt di amare entrambe. Quinn, invece, cerca di convincere Shauna e Ridge a celebrare un altro matrimonio di fronte a tutta la famiglia. È certa che in questo modo impedirà finalmente a Brooke di intromettersi tra loro.

Ebbene, Ridge accetta di sposare di nuovo Shauna a Los Angeles e ne parla con Brooke. Quest’ultima, ovviamente, lo supplica di non farlo. Dall’altra parte, Bill tenta di riconquistare Katie: ha capito che è lei la donna della sua vita.