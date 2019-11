Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 10 al 16 novembre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da domenica 10 a sabato 16 novembre: Hope e Brooke sempre più preoccupate, i timori di Zoe

E mentre Brooke e Hope appaiono ancora preoccupate per il ritorno di Taylor, nel corso delle puntate di Beautiful in onda prossima settimana, anche Zoe dimostra di avere dei timori. La modella della Forrester Creations non vuole assolutamente vedere suo padre in giro per Los Angeles. Intanto, una decisione presa da Taylor e Steffy porta Brooke e Hope a essere sempre più preoccupate. Non solo, la giovane Logan non può non notare la forte sintonia che c’è tra Liam e Steffy. Proprio per tale motivo, si ritrova a fare una domanda inaspettata al marito.

Domenica 10 novembre

Il dottor Reese e Taylor continuano a frequentarsi. I due escono di nuovo insieme e non mancano tra loro baci passionali. Inizialmente la Hayes appare sorpresa di fronte al forte trasporto del medico, ma poi ricambia i suoi gesti. Intanto, Zoe è molto preoccupata. In particolare, la modella teme che l’arrivo del padre a Los Angeles possa portare dei guai.

Lunedì 11 novembre

Brooke e Hope hanno un confronto su Taylor ed entrambe dichiarano di voler vedere la donna lasciare la città. Un po’ tutti temono per la proprio incolumità da quando è tornata. Le due vengono poi interrotte da Liam, a cui chiedono di stare molto attendo alla Hayes e di unirsi a loro per farla allontanare dai Forrester e dalle Logan.

Martedì 12 novembre

Zoe appare combattuta: da una parte è felice del fatto che Xander sia intenzionato a darle un’altra possibilità e dall’altra è sicura che l’arrivo del padre distruggerà tutto ciò che è riuscita a costruire in questi mesi. Non solo, vederlo legato a Taylor la rende ancora più preoccupata. Pertanto, vorrebbe vedere suo padre lasciare presto Los Angeles.

Mercoledì 13 novembre

E mentre tutti cercano di allontanare Taylor, Steffy è felicissima di averla al suo fianco. Infatti, la giovane Forrester propone alla madre di trasferirsi a casa sua. In questo modo, potrà avere l’opportunità di trascorrere più tempo con la sua nipotina. Dopo aver appreso la notizia, Brooke è furiosa. La Logan corre da Bill per convincerlo a denunciare la sua eterna rivale.

Giovedì 14 novembre

Hope continua a mostrarsi infastidita all’idea che Taylor resti a Los Angeles e giri intorno alla sua famiglia. In particolare, teme che possano esserci delle conseguenze pericolose a causa dello stato mentale della donna. Non solo, la giovane Logan appare particolarmente gelosa quando nota la forte sintonia che c’è tra Liam e Steffy.

Venerdì 15 novembre

Wyatt e Sally appaiono sempre più uniti e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. Intanto, Brooke continua a essere preoccupata per la decisione di Steffy di far vivere in casa sua Taylor. Pertanto, continua a chiedere con insistenza a Bill di tenere la Hayes lontana dalla piccola Kelly.

Sabato 16 novembre

Hope dichiara di avere le idee abbastanza chiare su Taylor. La giovane Logan non permetterà che la donna continui a vivere a Los Angeles, ora che anche lei è in dolce attesa. Così, affronta Liam e gli chiede di agire. Oltre ciò, fa una domanda precisa al marito: ha intenzione di lasciarla per tornare tra le braccia di Steffy?