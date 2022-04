Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 10 al 16 aprile

Rotture e paure sono al centro delle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda da domenica 10 a sabato 16 aprile 2022. Le anticipazioni settimanali segnalano che Ridge ha finalmente messo in guardia Carter su Zoe. Il Forrester gli ha confessato di aver visto la Buckingham mentre cercava di sedurre Zende. Ora la giovane modella è impaziente di sposare l’avvocato. Non solo, ha detto a Zende di essere certa che Carter sia all’oscuro di tutto. Ma ecco che, dopo aver parlato con Ridge, Carter ha chiamato Zoe per avere un confronto.

A questo punto, l’avvocato non può non accusare la Buckingham di essere un’arrampicatrice. Detto ciò, Carter rompe il fidanzamento con Zoe. Quest’ultima accusa poi Paris di aver fatto la spia sul suo rapporto segreto con Zende. Zoe crede che sia colpa della sorella se Carter ha reagito in questo modo. Pertanto, tenta di allontanarla dalla sua vita.

Steffy rivela a Liam e Hope che le è stato prelevato il sangue per eseguire il test di paternità. Ora non resta che attendere il risultato. Nel frattempo, Thomas confessa al suo amico Vinny Walker che sta sperando che il figlio della sorella sia dello Spencer. Solo così avrebbe una chance di tornare insieme alla giovane Logan. Proprio in questo momento, Liam ribadisce a Hope tutto l’amore che prova per lei.

Successivamente, la giovane Logan parla di quanto sta accadendo con Brooke. Secondo le anticipazioni di Beautiful, quest’ultima è convinta che la colpa di tutto sia di Steffy, la quale secondo lei avrebbe approfittato della situazione per stare insieme a Liam. Thomas è, invece, preoccupato per Hope.

Nel frattempo, Steffy ne parla con Ridge, a cui conferma di aver combinato un bel pasticcio, trascorrendo una notte di passione con Liam. Ora quella serata ha rimesso ancora in discussione le loro vite. La giovane Forrester informa lo stilista di aver deciso di fare il test di paternità per scoprire appunto chi sia il padre del bambino che aspetta.

Finn rassicura Steffy, la quale è sempre più in ansia di conoscere il risultato. Intanto, Liam continua a cercare il perdono di Hope. Arriva il momento per Ridge e Brooke di confrontarsi su ciò che sta accadendo alle loro figlie. I Bridge parlano così, per la prima volta, della gravidanza di Steffy e del futuro di Hope.

Finalmente, la dottoressa Campbell chiama Steffy e le dice che a breve arriverà il risultato del test di paternità. La giovane Forrester chiede, a questo punto, sia a Liam che a Hope di raggiungerla in ospedale per scoprirlo insieme!