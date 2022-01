Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 10 al 15 gennaio 2022

By

Secondo le anticipazioni di Beautiful, nelle puntate italiane in onda da lunedì 10 a sabato 15 gennaio 2022, Hope sembra ormai aver abbassato la guardia quando si tratta di Thomas. Infatti, la figlia di Brooke è convinta che finalmente lo stilista sia cambiato. Nel frattempo, il piccolo Douglas ammette di sentire la mancanza di suo padre. Il bambino chiede così a Hope se Thomas può vivere insieme a loro. Liam ascolta la conversazione e, quando il bimbo se ne va, cerca spiegazioni.

Anche in questa circostanza, la giovane Logan ci tiene a ribadire che il Forrester è davvero cambiato. Ma come si può immaginare, lo Spencer resta fermo nella sua posizione. Secondo il figlio di Bill, Thomas starebbe cercando di riavvicinarsi a Hope sfruttando la sensibilità di Douglas. Mentre accade tutto questo, lo stilista si trova insieme a Steffy.

Fa sapere alla sorella che finalmente è riuscito a creare un rapporto stabile e sereno con suo figlio. Oltre ciò, le assicura che ormai Hope non è più una sua ossessione. Nonostante ciò, le discussioni tra Liam e Hope non si placano. Lo Spencer decide di andare di nuovo a parlarne con Steffy, a cui ribadisce di non fidarsi di Thomas.

Quest’ultimo chiede in seguito a Hope di poter trascorrere del tempo con Douglas. La Logan arriva a casa dello stilista con il bambino e avviene un momento imbarazzante. Thomas ha nuovamente un’allucinazione guardando il manichino, il quale gli fa presente che dovrebbe stare insieme a Hope.

Steffy e Liam, invece, ricordano con felicità i momenti trascorsi insieme. Il pensiero sul Forrester, però, continua a girare nella mente dello Spencer. Successivamente, Thomas e Hope si incontrano per cenare insieme al piccolo Duglas.

È proprio il bambino a proporre una serata tutti e tre insieme. Il figlio di Ridge cerca di non lasciarsi trasportare dalle allucinazioni, non riuscendoci. Infatti, la sua mente è completamente conquistata dalla voce del manichino.

Anche per quanto riguarda Quinn ed Eric ci sono delle novità nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni settimanali rivelano che Shauna tenta di rassicurare la sua amica: se riuscirà a giocare bene le sue carte, suo marito la riaccoglierà a casa. Seguendo il consiglio della Fulton, la designer di gioielli si reca nella villa Forrester e chiede scusa a suo marito.

Intanto, Shauna dichiara a Florence e Wyatt che ha sempre agito per il bene di Quinn. Invece, alla Forrester Creations, Paris e Zende sono sempre più complici. I due giovani continuano a flirtare, ma lui sembra ancora pensare a Zoe.