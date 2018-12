Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 10 al 15 dicembre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate da lunedì’ 10 dicembre a venerdì 15 dicembre: chi ha sparato a Bill Spencer?

Si tinge di giallo la trama di Beautiful. Chi ha sparato a Bill Spencer? L’editore è stato colpito alle spalle mentre rientrava a casa ed è finito in ospedale. A trovarlo l’ex moglie Katie Logan, con la quale Bill ha avuto dei problemi nelle ultime puntate per via della relazione con Wyatt. Quest’ultimo è tra i sospettati del tentato omicidio insieme a Ridge, Quinn, Pam e Rick. Ma qualcuno sospetta anche di Liam Spencer, che da tempo non ha più rapporti con il padre… Scopriamo giorno dopo giorno cosa accadrà a Beautiful la prossima settimana!

Lunedì 10 dicembre

Katie va a trovare Bill e lo trova a terra in una pozza di sangue. La donna chiama subito l’ambulanza e l’ex marito viene portato in ospedale, dove viene operato d’urgenza. Nel frattempo Brooke è preoccupata per Ridge: non sa dove è il marito. Eric, invece, cerca di calmare Quinn, che è furiosa con Bill per quello che ha fatto a Wyatt.

Martedì 11 dicembre

Bill Spencer è in ospedale e combatte tra la vita e la morte. Brooke spera che Ridge non sia coinvolto nell’accaduto. Tra i sospettati pure Wyatt, Quinn, Pam, Rick, Liam: tutte persone che hanno giurato giorni prima vendetta nei confronti dell’editore.

Mercoledì 12 dicembre

Justin assume il pieno controllo della Spencer Pubblications, ritenendosi il legittimo successore dell’azienda. Qualche giorno prima Bill Spencer aveva tolto dalla sua eredità i figli Wyatt e Liam. Intanto il tentato omicidio ha gettato nel panico la famiglia Forrester e Spencer.

Giovedì 13 dicembre

Chi ha sparato a Bill Spencer? Tutti si interrogano sull’accaduto ma c’è l’imbarazzo della scelta. L’uomo si è fatto molti nemici nell’ultimo periodo e in molti avevano un valido motivo.

Venerdì 14 dicembre

Wyatt si reca in ospedale da Bill e inveisce contro il padre. Anche Quinn appena rimane sola con Bill inveisce contro l’ex amante. Presto pure Liam, Hope e Steffy arrivano in ospedale per avere maggiori notizie sull’uomo.

Sabato 15 dicembre

Bill Spencer non ha ancora ripreso conoscenza. Il detective Sanchez, che sta indagando sulla faccenda, viene a sapere che pure Sally Spectra aveva un movente.