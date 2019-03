Beautiful anticipazioni puntate italiane: i 3 grandi avvenimenti di aprile

Beautiful anticipazioni Italia: cosa accade ad aprile 2019 nelle puntate italiane

Ecco cosa accadrà nel corso delle puntate di Beautiful in onda nel mese di aprile su Canale 5. Tante novità per i nostri protagonisti di Los Angeles. In particolare, continueremo a vedere al centro della scena sempre gli Spencer e i Forrester. Scendendo nel dettaglio, stiamo parlando di Bill, Steffy, Liam e Hope. Il fratello di Wyatt continua a tenere al centro dell’attenzione le sue vicende amorose. Questa volta, però, il giovane Spencer si ritrova di fronte a una situazione davvero inaspettata. Una scelta di Steffy riesce a turbare, non solo Liam, ma anche suo padre Ridge. Infatti, vedremo la Forrester prendere una decisione abbastanza particolare. Il tutto accade, dopo aver assistito a un bacio tra Liam e Hope. Dunque, ci ritroveremo di fronte una Steffy forte e coraggiosa, pronta a combattere per i suoi obbiettivi anche senza il suo padre di sua figlia.

Le anticipazioni di aprile 2019 di Beautiful

1. Hope scopre di essere incinta. La giovane Logan decide di effettuare un test di gravidanza, con la vicinanza di Brooke. Quest’ultima appoggia sua figlia durante questo momento così magico. Come vi abbiamo già anticipato qualche giorno fa, il test di gravidanza risulta positivo! Hope aspetta un figlio da Liam e decide di fare una visita specifica dal medico, per avere la conferma. Il dottore le annuncia che è in dolce attesa, proprio come rivelato dal test di gravidanza. Brooke è felice per la figlia e la invoglia subito a riconquistare il cuore di Liam, con cui potrebbe finalmente formare una famiglia. Hope è spaventata, poiché non vuole assolutamente mettere in difficoltà lo Spencer, che nel frattempo ha scelto di sposare Steffy.

2. Liam sceglie Hope, Steffy li scopre insieme. La figlia di Brooke annuncia allo Spencer di essere in attesa del loro bambino. Una notizia meravigliosa per il ragazzo, che si mostra fortemente felice. Non prende bene la notizia, invece, Steffy. Quest’ultima teme, infatti, di perdere nuovamente Liam. Il figlio di Bill decide di prendersi del tempo per decidere cosa fare. Ed ecco che, proprio in questo periodo, Steffy si trova di fronte a una scena che la fa soffrire: all’interno di una stanza della Forrester Creations, Liam e Hope si lasciano andare alla passione.

Le altre anticipazioni e novità di Beautiful

3. Steffy decide di sposare Bill. La figlia di Ridge assiste a un bacio passionale tra Hope e Liam. La Forrester resta molto male, in quanto è ormai convinta che il padre della sua bambina abbia scelto la Logan. Steffy corre proprio da Bill! La giovane ammette di riuscire a fidarsi solo del capo della Spencer Publications. Infatti, la figlia di Taylor cerca rifugio proprio dall’uomo, a cui rivela di essere finalmente pronta a diventare sua moglie. Lei sposerà Bill e quest’ultimo in cambio dovrà cederle le sue azioni della Forrester Creations. Una decisione davvero inaspettata, che riesce a sconvolgere non poco Ridge!