Beautiful anticipazioni: cosa vedremo ad aprile 2021 nelle puntate italiane

Cosa accade nelle prossime puntate italiane di Beautiful? Nel mese di aprile 2021 non mancheranno i colpi di scena su Canale 5, durante i vari episodi legati alle famiglie di Los Angeles. Come sempre, al centro della scena il pubblico ritroverà il triangolo amoroso composto da Liam, Hope e Steffy. Ovviamente non mancano le intromissioni di Thomas. Intanto, Wyatt fa un passo indietro con Sally e sembra ricongiungersi a Flo. Impossibile evitare gli scontri che vedono protagonista Brooke Logan. Quest’ultima si scontra con Quinn e Shauna, in una lotta che vede Eric in serie difficoltà.

1. Liam, Hope, Steffy e Thomas: i guai non finiscono

Non finisce di stupire Thomas, il quale è pronto a tutto pur di separare Liam e Hope. Questa volta riesce nel suo intento grazie all’aiuto di Steffy. La giovane Logan, dopo aver beccato la sua dolce metà di nuovo insieme alla sua rivale, prende una decisione importante. Hope fa le valigie di Liam dopo averlo visto baciare Steffy. Intanto, sembra proprio che la figlia Ridge inizi a provare dei forti sensi di colpa. La giovane Forrester vuole rivelare la verità sul bacio, ma Thomas glielo impedisce. Proprio lo stilista approfitta della situazione per consolare una Hope amareggiata. Invece, Liam torna a trascorrere del tempo con Steffy e la loro piccola Kelly.

2. Brutte notizie per Sally: Wyatt cambia di nuovo strada

Flo, dopo aver donato un rene a Katie, riceve ufficialmente il perdono da parte degli Spencer e si riunisce così a Wyatt. Quest’ultimo comprende di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti della storica fidanzata. Così, decide di svelare la verità su ciò che prova a Sally, che invece gli sta preparando una sorpresa in lingerie. A questo punto, Wyatt non può fare altro che essere sincero, comunicando alla Spectra che ha intenzione di riprovarci con Flo. Ovviamente, la stilista non prende bene la notizia e consiglia allo Spencer di prendersi del tempo. Non solo, non gli permetterà di lasciarla di nuovo per Flo. Nel frattempo, Sally scopre di avere un importante problema di salute.

3. Guerra tra Brooke e Quinn: Eric in serie difficoltà

Si accende una nuova guerra tra Brooke e Quinn. La Logan viene a conoscenza del bacio che Ridge e Shauna si sono scambiati e va su tutte le furie. Si reca in casa Forrester per chiedere a Eric di allontanare la donna dalle loro vite. Quinn non apprezza per nulla il gesto di Brooke e così si apre uno scontro. La Logan, Quinn e Shauna arrivano alle mani e questo mette in difficoltà Eric. La madre di Hope pretende che l’uomo cacci di casa sia Quinn che Shauna. Le anticipazioni di Beautiful, però, segnalano che il Forrester si rifiuta di lasciare sua moglie.