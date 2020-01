Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 7 al 12 gennaio 2020

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da martedì 7 gennaio a domenica 12 gennaio 2020

Ferie finite per Beautiful. La soap americana torna su Canale 5 martedì 7 gennaio dopo una lunga pausa dovuta alle festività natalizie. Si riprende da dove eravamo rimasti, ovvero dalla grande tragedia di cui sono vittima Hope Logan e Liam Spencer. I due hanno perso la loro piccola Beth: tutti credono che la bambina sia morta dopo il parto ma in realtà è stata scambiata con un’altra dal dottor Reese Buckhingam. Il medico, padre di Zoe, ha bisogno di soldi per estinguere un vecchio debito e ha rapito Beth per venderla al miglior offerente. Che in questo caso è Taylor, pronta ad adottare la piccola insieme alla figlia Steffy, già mamma di Kelly. Leggi su Gossipetv tutte le anticipazioni di Beautiful!

Martedì 7 gennaio

Dopo aver ricevuto una telefonata minacciosa, Reese cerca di affettare i tempi dell’adozione. La sua amica Florence, però, comincia ad avere dei sospetti e crede che il medico le stia nascondendo qualcosa.

Mercoledì 8 gennaio

Taylor racconta a Steffy di quello che è successo a Malibù, dove ha conosciuto una donna in difficoltà che vuole dare in adozione la sua bambina. Steffy non è convinta di voler procedere per via di quanto accaduto ad Hope.

Giovedì 9 gennaio

Hope e Liam sono ancora molto provati per la perdita della piccola Beth: in particolare la Logan non riesce a superare questo dramma. Reese, senza scrupoli, va avanti col suo piano.

Venerdì 10 gennaio

Steffy chiede a Liam di accompagnarla a vedere la piccola che intende adottare. Lui acconsente e non immagina che possa trattarsi di Beth, la figlia avuta di recente da Hope Logan.

Sabato 11 gennaio

Steffy decide di adottare la piccola Beth e con la madre Taylor pianifica l’adozione, che implica un ingente somma di denaro che finisce nelle mani del dottor Reese.

Domenica 12 gennaio

Sally Spectra vuole aiutare Hope e decide di regalarle un cucciolo per superare la morte di Beth. La Logan però reagisce male a questo regalo inatteso.