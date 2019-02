Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 4 al 10 febbraio 2019

Anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 4 febbraio a domenica 10 febbraio 2019

Punto di svolta a Beautiful nella storia d’amore tra Steffy Forrester e Liam Spencer. Nonostante la figlia in arrivo, Steffy è costretta a firmare le carte dell’annullamento del matrimonio. La giovane è ricattata da Bill Spencer, che prova a riconquistare la nuora. Hope, invece, è ancora innamorata di Liam e fa il possibile per riaccendere la scintilla del loro amore. In questo movimentato quadrilatero si inseriscono Brooke, Ridge e Wyatt, che fanno il possibile per aiutare i propri cari. Scopri giorno per giorno su Gossipetv cosa accadrà a Beautiful!

Lunedì 4 febbraio

Liam si sta per trasferire nella dependance di Brooke, su invito di Hope. Wyatt cerca inutilmente di convincere il fratello a non traslocare. Ridge è sospettoso su Hope e le sue buone intenzioni e ne parla con la moglie. Intanto Steffy e Hope litigano di nuovo per Liam.

Martedì 5 febbraio

Hope e Liam sono pronti a stare insieme: la ragazza sembra la più convinta di questa storia. Mentre parlano del futuro, arriva Steffy che chiede all’ex marito di accompagnarla a fare un’ecografia importante per la sua gravidanza.

Mercoledì 6 febbraio

Durante l’ecografia viene smentito il sospetto di una malformazione della colonna vertebrale della piccola. La bella notizia unisce Steffy e Liam. Ridge sente per caso Brooke e Hope parlare male di Steffy e si arrabbia.

Giovedì 7 febbraio

Hope è in ansia perché non ha più notizie di Liam. Wyatt si reca da Bill e lo informa di aver troncato la sua relazione con Katie Logan, come richiesto dal padre.

Venerdì 8 febbraio

Dopo l’ecografia Steffy spera di ricucire il suo rapporto con Liam. Ma Justin e Bill escogitano un piano per allontanare ancora di più Liam dalla moglie incinta.

Sabato 9 febbraio

Bill fa credere a Wyatt di avere una relazione clandestina con Steffy. E una telefonata sospetta di quest’ultima manda in tilt il ragazzo, che non sa se dire la verità a Liam.

Domenica 10 febbraio

Wyatt è incredulo e condivide il segreto di Bill e Steffy con Katie. Intanto Liam si trova bene a casa di Brooke ed è contento di stare con Hope.