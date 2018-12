Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 3 al 7 dicembre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018

Bill Spencer torna protagonista delle puntate italiane di Beautiful. Dopo un’assenza di qualche giorno, l’editore rientra in scena con tutta la sua prepotenza e arroganza. In attesa che si risolva la questione con Liam e Steffy, Bill si scaglia contro l’ex moglie Katie e il figlio Wyatt. I due, com’è noto a tutti, sono amanti da mesi e vogliono sposarsi. Una scelta che spiazza Bill, pronto ad ostacolare in tutti i modi questo matrimonio. Ma Spencer deve vedersela pure con Sally Spectra che sembra in cerca di vendetta dopo che Bill non ha rispettato il suo patto. Ma leggi su Gossipetv le anticipazioni di Beautiful giorno dopo giorno!

Lunedì 3 dicembre

Bill sta pranzando tranquillamente con Justin quando nel ristorante entra Ridge Forrester. Lo stilista incolpa di nuovo Bill di aver rovinato la vita di Steffy e i due hanno così un’accesa discussione. In precedenza Bill ha deciso di estromettere Wyatt dall’azienda di famiglia per via del suo rapporto con Katie Logan.

Martedì 4 dicembre

Steffy e Liam si incontrano per caso e la donna fa il possibile per ricucire il rapporto con l’ex marito, determinato a chiedere il divorzio nonostante l’arrivo di una figlia. Intanto Quinn è furiosa con Bill per le minacce contro Wyatt: la moglie di Eric non vuole che il figlio venga escluso dall’eredità di famiglia.

Mercoledì 5 dicembre

Quinn ha una lunga discussione con Bill per via degli ultimi gesti dell’uomo. Spencer toglie dall’eredità i figli Wyatt e Liam e licenzia pure Jarret che, a detta dell’editore, non è stato leale nei suoi confronti. Steffy invita Liam a cena, ma le cose prendono una piega inaspettata.

Giovedì 6 dicembre

Bill chiede a Steffy di sposarlo ma lei rifiuta: è ancora innamorata di Liam Spencer. Ridge scopre che Bill si è presentato da Steffy e manda Brooke a prendere la ragazza, perché non vuole che resti sola nella casa sulla scogliera. Poi il creativo va da Bill e tra i due nasce una furiosa lite.

Venerdì 7 dicembre

Katie è in preda al panico perché ha ricevuto l’istanza di affidamento esclusivo di Will da parte di Bill. Wyatt la rassicura e le promette che non permetterà al padre di fare questo. Dopo aver litigato con Ridge, Bill torna a casa e nel buio qualcuno gli spara alle spalle.