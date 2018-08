Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 27 al 31 agosto 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 27 agosto a venerdì 31 agosto 2018

Una nuova settimana di intrighi, drammi e emozioni ci aspetta a Beautiful! Dopo la lunga pausa estiva, la soap opera americana è tornata su Canale 5 più intensa e coinvolgente che mai! Liam e Sally hanno rischiato di morire per colpa di Bill e sotto le macerie si sono scambiati un intenso bacio. Non solo: la Spectra ha detto a Liam di provare un forte sentimento nei suoi confronti. Ma il giovane ama la moglie Steffy e per questo confessa del momento di intimità con Sally. Da qui partirà una seria di eventi che stravolgerà ancora una volta il destino dei nostri amati protagonisti: scoprite tutto insieme a noi!

Lunedì 27 agosto

Liam dice a Sally che è sua intenzione raccontare a Steffy quello che è successo fra loro mentre si trovavano imprigionati sotto le macerie. La Spectra è contraria ma Liam va dritto per la sua strada. Intanto Wyatt e Katie parlano della loro relazione e rischiano di venire sorpresi da Bill mentre si baciano.

Martedì 28 agosto

Steffy ha saputo del bacio tra Liam e Sally ed è sconvolta. La Forrester crede che il marito abbia dei sentimenti per Sally ma Liam nega. Delusa, Steffy chiede un momento di riflessione. Intanto Sally sogna un futuro romantico con Liam, dopo aver detto tutto alla sorella Coco. Bill, invece, elogia in pubblico le qualità di Steffy.

Mercoledì 29 agosto

Coco incita la sorella Sally a lottare per Liam, l’uomo che ama. Steffy Forrester è distrutta dalla confessione di Liam, non si aspettava un comportamento del genere dal marito. La figlia di Ridge viene consolata da Bill, ancora in guerra con il figlio in seguito alla distruzione dell’edificio Spectra.

Giovedì 30 agosto

Liam, dopo aver confessato a Steffy di essersi baciato con Sally, cerca di farsi perdonare, ma lei non ha nessuna intenzione di parlare con lui. Liam chiama ininterrottamente la moglie al telefono ma lei si nega, distrutta dal dolore. Nel frattempo Bill è a casa di Steffy e le dichiara il suo amore: l’uomo ha capito di non aver mai smesso di amarla.

Venerdì 31 agosto

Dopo la dichiarazione d’amore di Bill, Steffy finisce a letto con il suocero. La ragazza si sveglia scioccata e turbata da quanto compiuto. A villa Forrester prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Quinn e Eric ma la coppia comincia a sentire degli strani rumori nella dependance e teme in un ritorno di Sheila Carter.