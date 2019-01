Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 21 al 27 gennaio 2019

Anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 21 gennaio a domenica 27 gennaio 2019

Le trame di Beautiful si fanno sempre più avvincenti. Nelle nuove puntate italiane, Bill Spencer torna finalmente a casa e ricatta il figlio Liam. Che, nonostante i mille dubbi, deve rinunciare a Steffy. Quest’ultima, dal canto suo, è all’oscuro di tutto, e si scontra con Hope Logan, che ama ancora Liam. Wyatt e Katie, invece, continuano ad amarsi e Spencer approfitta delle condizioni del padre per assumere il controllo dell’azienda. Nel frattempo Sally Spectra e Thomas Forrester, innamorati come un tempo, lasciano insieme Los Angeles per ricostruirsi una vita a New York. Scopri le anticipazioni di Beautiful giorno per giorno insieme a Gossipetv!

Lunedì 21 gennaio

Wyatt non chiude la sua relazione con Katie Logan e assume il controllo della Spencer Pubblications. Steffy ha capito che Hope ama ancora Liam e ha uno scontro con la figlia di Brooke.

Martedì 22 gennaio

Steffy e Hope hanno un acceso diverbio che riguarda Liam. Quest’ultimo, invece, è ricattato dal padre Bill, uscito dall’ospedale. Dollar Bill è pronto a denunciare il figlio se non gli lascerà campo libero con Steffy.

Mercoledì 23 gennaio

Dopo lo scontro con Steffy, Hope confessa a Brooke tutto quello che è successo con Liam. La ragazza non nasconde di provare ancora amore nei confronti di Spencer Junior.

Giovedì 24 gennaio

Liam dice a Steffy che è stato lui a sparare a Bill ma l’imprenditrice non crede al marito. Intanto Thorne prova a corteggiare Katie, ma la pr respinge le avance di Forrester.

Venerdì 25 gennaio

Steffy e Hope continuano a discutere su Liam Spencer. Bill ha un confronto con Wyatt: l’editore invita il figlio a lasciare Katie Logan in nome di un futuro migliore.

Sabato 26 gennaio

Taylor è tornata a Los Angeles. La psicologa si reca a trovare Bill e gli confessa la verità: è stata lei a sparare a Spencer. Ridge e Brooke, all’oscuro di tutto, sono preoccupati di questo ritorno.

Domenica 27 gennaio

Sally e Thomas lasciano Los Angeles. Dopo i problemi degli ultimi mesi i due stilisti hanno capito di amarsi ancora e vogliono costruire un futuro insieme.